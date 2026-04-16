◆米大リーグ ホワイトソックス―レイズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が１５日（日本時間１６日）、本拠のレイズ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場した。第１打席で四球を選び、リーグトップに並んだ。

ＤＨでの出場は３月３０日のマーリンズ戦以来、１４試合ぶり２度目。初回１死の第１打席で右腕サルサーと対戦。フルカウントの６球目がはっきりと高めに外れ、四球で出塁した。後続が倒れ、無得点に終わった。

村上は前日まで１５四球でリーグ２位。これで１６個目となり、アルバレス（アストロズ）とカーツ（アスレチックス）に並んでリーグトップに浮上した。

前日の同カードの９回２死一塁。ゴメスの２球目の内角の９４マイル（約１５０キロ）をとらえた打球は、３１度の角度で右翼ポール際に突き刺さった。５号到達は１７試合、７０打席目。日本人選手１年目最多の２２本塁打した２０１８年大谷翔平の５号は２４試合（投手専任を除くと１９試合目）だったが、打席数は同じ７０打席目だった。大谷の６号は２９試合目（同２３試合目）で、村上はこれを上回った。