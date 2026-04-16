「やるべきことができれば大丈夫」 渋野日向子の“1年前との違い”
＜JMイーグルLA選手権 事前情報◇15日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞渋野日向子は、先週スポット参戦した日本ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で予選落ちを喫した。2日目は“裏街道”と呼ばれる10番からの早朝スタート。予選落ちがほぼ確定している状況で迎えた最終ホールまで、多くのファンが声援を送り続けた。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
「日本の試合でなにもできなかった。（声援が）めちゃくちゃありがたかったし、めちゃくちゃパワーをもらいました。カッコイイところを見せなきゃという緊張感や、結果を出さなきゃという気持ちが、悪い方向に行ってしまった」声援にプレーで応えたいという気持ちが強すぎるあまり、「やるべきこと」に集中しきれず、欲が出た。米国では直近2試合で予選落ちが続くが、やりきれていた部分もあったと感じているからこそ、その悔しさもより一層大きくなる。「やるべきことができれば大丈夫」。その言葉を自らに言い聞かせる。米5年目のシーズンも思うようなスタートが切れていない。現在のポイントランキングは127位。それでも一年前との違いは確かにある。「自分の頭のなか、心のなかも違う。（スイングの）正解に近いものはなんとなく理解できている。戻る場所、帰ってくる場所がある感覚。悪いショットが出たら不安になるし、ボギーを取って悲しくなることもあるけれど、“それ”は本当に明確」。来週に向けて大事な一戦でもある。メジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）の出場権を、まだ手にしていない。今大会終了時点のポイントランキングに基づき付与されるが、少なくとも30位前後のフィニッシュが求められる状況だ。「こうなってしまったのは自分の責任。でもいまは、自分のやるべきことに目を向けるだけかなと思っている。それができれば、絶対、結果もついてくる」。力強く前を向き、苦境を乗り越えていく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
JMイーグルLA選手権 予選ラウンド組み合わせ＆スタート時間
LIVゴルフに存続危機？ サウジ政府系ファンド「PIF」が資金援助打ち切りの可能性
「大人になると現実逃避してしまうことも…」 渋野日向子が“子どもたち”と“自分”に贈ったメッセージ
急発進・急ブレーキは禁物 原英莉花の勝負どころは「衝突事故が起きています（笑）」
最新！ 米国女子賞金ランキング
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
「日本の試合でなにもできなかった。（声援が）めちゃくちゃありがたかったし、めちゃくちゃパワーをもらいました。カッコイイところを見せなきゃという緊張感や、結果を出さなきゃという気持ちが、悪い方向に行ってしまった」声援にプレーで応えたいという気持ちが強すぎるあまり、「やるべきこと」に集中しきれず、欲が出た。米国では直近2試合で予選落ちが続くが、やりきれていた部分もあったと感じているからこそ、その悔しさもより一層大きくなる。「やるべきことができれば大丈夫」。その言葉を自らに言い聞かせる。米5年目のシーズンも思うようなスタートが切れていない。現在のポイントランキングは127位。それでも一年前との違いは確かにある。「自分の頭のなか、心のなかも違う。（スイングの）正解に近いものはなんとなく理解できている。戻る場所、帰ってくる場所がある感覚。悪いショットが出たら不安になるし、ボギーを取って悲しくなることもあるけれど、“それ”は本当に明確」。来週に向けて大事な一戦でもある。メジャー初戦「シェブロン選手権」（テキサス州メモリアル・パークGC）の出場権を、まだ手にしていない。今大会終了時点のポイントランキングに基づき付与されるが、少なくとも30位前後のフィニッシュが求められる状況だ。「こうなってしまったのは自分の責任。でもいまは、自分のやるべきことに目を向けるだけかなと思っている。それができれば、絶対、結果もついてくる」。力強く前を向き、苦境を乗り越えていく。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
JMイーグルLA選手権 予選ラウンド組み合わせ＆スタート時間
LIVゴルフに存続危機？ サウジ政府系ファンド「PIF」が資金援助打ち切りの可能性
「大人になると現実逃避してしまうことも…」 渋野日向子が“子どもたち”と“自分”に贈ったメッセージ
急発進・急ブレーキは禁物 原英莉花の勝負どころは「衝突事故が起きています（笑）」
最新！ 米国女子賞金ランキング