【「Tides of Tomorrow」PS5用体験版】 4月15日 配信開始 【Tides of Tomorrow】 4月22日 発売予定 価格：4,389円（PS5版）

THQ Nordic Japanは、ナラティブドリブンアドベンチャー「Tides of Tomorrow（タイズ オブ トゥモロー）」のプレイステーション 5用体験版の配信を4月15日より開始した。本作は、PS5版のほか、Xbox Series X|S/Steam版が4月22日に発売される。

本作は、水没したポストアポカリプスの世界を舞台にしたナラティブドリブンアドベンチャーゲーム。Steam版体験版も配信されている。

体験版では、約40分のプレイを通じて本作ならではのゲームシステムを体験できる。「マーケットランド」を探索し、他のプレーヤーのゲーム内での選択が自分の世界に影響を与えるDigixArt独自のシステム「オンラインストーリーリンク」を楽しめる。先にプレイしたプレーヤーの選択によって変化する世界を体験。フォローするプレーヤーを変えて繰り返しプレイすることで、ステルスアクション、追跡劇、説得、調査など、異なる展開やプレイスタイルを発見できる。

予約受付が開始されており、予約購入すると、予約特典「DELTAエージェントDLC」（タイドウォーカースキン、ボートスキン）が入手できる。

【「Tides of Tomorrow」予約ページ】

□PS5版のページ

□Xbox Series X

□Steam版ページ

「Tides of Tomorrow」ゲーム概要

【あらすじ】

水没したポストアポカリプスの世界。謎の疾病「Plastemia（プラステミア）」が蔓延するなか、あなたは「Tidewalker（タイドウォーカー）」として旅に出ます。シングルプレーヤーの冒険でありながら、あなたは決して孤独ではありません。先人たちの"残響（エコー）"が、常にあなたと共にあります。

独自のマルチプレーヤー体験「オンラインストーリーリンク」

本作では、シングルプレーヤーでありながら、他のプレーヤーの存在を感じられる独自のシステム「オンラインストーリーリンク」が搭載されている。

【オンラインストーリーリンクの特徴】

・すべてのプレーヤーの選択が記録され、世界に影響を与える。

・ゲーム開始時、他のプレーヤー（開発チーム、フレンド、ストリーマー、世界中のプレーヤー）の「ストーリーリンク」を選択してフォローできる。

・同じ場所を訪れても、フォローしたプレーヤーの選択によって、イベント、キャラクター、結末がまったく異なる形で展開する。

・自分自身の選択も、未来のプレーヤーのための「ストーリーリンク」となり、彼らの世界を形作る。

【主な特徴】

・エコーシステム：先にプレイした人々の行動や選択、プレーヤーへのメッセージが「エコー」として浮かび上がる。

・対立する勢力：冷酷な略奪者「マローダー」、日常を取り戻そうとする生存者「リクレイマー」、そして神秘主義者「ミスティック」が世界観を形作る。

・選択による分岐：ストーリーリンクの選択により、レベル、NPC、物語展開がまったく異なるものになる。

・サバイバル航海：不確かな海を航行しながら資源を集め、生存の可能性を高める。

・多彩な環境：独特な陸地と海景に浮かぶ、多様な漂流プラットフォームを探索できる。

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