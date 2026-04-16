スズキは4月10日、コンパクトSUV「フロンクス」の純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を発売した。フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を加え、新たな世界観を表現するアクセサリーだ。

フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ

○どんな内容?

「ナイトメタル」は立体感のある造形を採用したフロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュにブラック塗装のアルミホイールなど純正アクセサリーを組み合わせることで、フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を与える。

フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ

今回設定するサイドアンダーガーニッシュは、昨年開催された東京オートサロン2025に参考出品して好評を得た「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME」(シーバスナイトゲームが装着していた形状を採用した。

フロンクス SEA BASS NIGHT GAME

「ナイトメタル」はこれからフロンクスを購入するユーザーはもちろん、すでに所有しているユーザーも利用できる新たな純正アクセサリーキットだ。