スズキ「フロンクス」を重厚に演出! 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」発売
スズキは4月10日、コンパクトSUV「フロンクス」の純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を発売した。フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を加え、新たな世界観を表現するアクセサリーだ。
フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ
○どんな内容?
「ナイトメタル」は立体感のある造形を採用したフロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュにブラック塗装のアルミホイールなど純正アクセサリーを組み合わせることで、フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を与える。
フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ
今回設定するサイドアンダーガーニッシュは、昨年開催された東京オートサロン2025に参考出品して好評を得た「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME」(シーバスナイトゲームが装着していた形状を採用した。
フロンクス SEA BASS NIGHT GAME
「ナイトメタル」はこれからフロンクスを購入するユーザーはもちろん、すでに所有しているユーザーも利用できる新たな純正アクセサリーキットだ。
フロンクス 純正アクセサリーキット「ナイトメタル」装着イメージ
○どんな内容?
「ナイトメタル」は立体感のある造形を採用したフロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リヤアンダーガーニッシュにブラック塗装のアルミホイールなど純正アクセサリーを組み合わせることで、フロンクス本来のスポーティーで都会的な印象に重厚感を与える。
今回設定するサイドアンダーガーニッシュは、昨年開催された東京オートサロン2025に参考出品して好評を得た「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME」(シーバスナイトゲームが装着していた形状を採用した。
フロンクス SEA BASS NIGHT GAME
「ナイトメタル」はこれからフロンクスを購入するユーザーはもちろん、すでに所有しているユーザーも利用できる新たな純正アクセサリーキットだ。