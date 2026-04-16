相手を理解するために用いたい！自分と他人を知るための心理学とは？【心理学の話】

相手を理解するために用いたい！自分と他人を知るための心理学とは

自分のなかの意識と無意識を知って人生を豊かに

自分らしく生きたいと思っていても、むずかしいものです。人の心には「自分の気持ちはこれだ」と意識していることと、自覚することができない無意識があると考えられています。

また、成長の過程で大人たちから受ける教育や、社会のなかで学ぶ常識などが本来の自分の上におおいかぶさり、自分の本質や価値観が見えなくなることもあります。

心理学によって、表面化している自分を理解することはもちろん、無意識のなかに隠された本当の自分、価値観、深層心理などを引き出すことが可能になります。心理学は、本当の自分と出会うことで苦しさから解放され、人生を楽しむヒントを与えてくれるツールなのです。

もちろん、心理学は他人の心を理解することにも活用でき、よりよい人間関係、円満な家庭、強い組織の構築にも役立ちます。ポイントは、非言語コミュニケーション（ノンバーバル・コミュニケーション）です。人間は、言葉だけでなく、表情、しぐさ、行動でもメッセージを伝えようとし、それは無意識のうちにおこなわれています。

喜び、悲しみ、嫌悪、恐怖、驚きといった感情から生まれる表情はコントロールできない不ふ随ず い意い運動として表れます。それを読み解くことで他人の本心を知ることができるのです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 心理学の話』