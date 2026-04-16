◇ナ・リーグ カブス―フィリーズ（2026年4月15日 フィラデルフィア）

カブスの今永昇太投手（32）が15日（日本時間16日）、敵地でのフィリーズ戦に先発。5回まで3安打1失点、毎回の9三振を奪う好投で、今季初勝利の権利を手にした。

1947年4月15日に初の黒人選手としてデビューしたロビンソンの功績を称える「ジャッキー・ロビンソン・デー」。背番号「42」を付け、先発のマウンドに上がった今永は2球で先制点を失った。昨季のナ・リーグ首位打者で先頭のターナーに投じた2球目、92.3マイル（約148.5キロ）直球を完璧に捉えられ、中越えに先頭打者本塁打を被弾した。

いきなりの失点となったが、今永は冷静だった。昨季、56本塁打を放ち、ナ・リーグ本塁打王に輝いた2番・シュワバーをスプリットで空振り三振。この回を最少失点で終えると2回以降は尻上がりに調子を上げた。3回には先頭打者弾を許したターナーを92.2マイル（約148.3キロ）直球で、続くシュワバーをスプリットで連続空振り三振。直球にスプリット、スライダー、シンカーなど持ち球を巧みに織り交ぜ、強打のフィリーズ打線に的を絞らせなかった。

4、5回とともに2つの三振を奪い、5回を終えた時点で奪三振数は今季最多に並ぶ9を数えた。

今季初登板となった3月29日（同30日）のナショナルズ戦は5回0/3を6安打4失点で黒星を喫したが、その後は状態を確実に上げてきた。ともに白星は付かなかったが、5日（同6日）ガーディアンズ戦は5回0/3を3安打1失点、10日（同11日）のパイレーツ戦では6回無安打無失点と完璧な投球を披露した。

昨オフに球団側がFA選手に規定額で1年契約を求めるQOを受諾し、規定額の2202万5000ドル（約33億7000万円）でカブスに残留。勝負の年に今永が米国3年目の成長を示している。