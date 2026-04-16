「覚醒しすぎ」「バケモン」バイエルンFWがマドリー戦で決めた圧巻のゴラッソに脚光！「リバプールは出さなければよかったのに」【CL準々決勝】
現地４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、バイエルンがレアル・マドリーとホームで対戦。敵地での第１レグを２−１でモノにしていたなか、４−３で勝利し、２戦合計６−４で準決勝進出を決めた。
この一戦で値千金のゴールをマークしたのが、ルイス・ディアスだ。２−３(２戦合計４−４)で迎えた89分、ペナルティアーク付近左でジャマル・ムシアラからのパスを受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右にねじ込んでみせた。
コロンビア代表FWが決めた圧巻のゴラッソに、SNS上では、「美しすぎる」「ヒーローですわ」「ヤバすぎる」「バケモンだな」「やべぇゴール」「凄いの決めた」「レベチや」「スーパーすぎる」「神補強すぎ」「覚醒しすぎ」「リバプールは出さなければよかったのに」といった声が上がった。
今季にリバプールから加入した29歳が、重要なゲームで決定的な仕事をやってのけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペナ外から右足一閃！ ディアスの圧巻ゴラッソ！
この一戦で値千金のゴールをマークしたのが、ルイス・ディアスだ。２−３(２戦合計４−４)で迎えた89分、ペナルティアーク付近左でジャマル・ムシアラからのパスを受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右にねじ込んでみせた。
今季にリバプールから加入した29歳が、重要なゲームで決定的な仕事をやってのけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ペナ外から右足一閃！ ディアスの圧巻ゴラッソ！