クリームに溺れたぁぁぁぁい！！【セブン-イレブン】の「新作スイーツ」がアツい♡

クリーム好きにはたまらない「新作スイーツ」が【セブン-イレブン】に登場。断面のクリームたっぷり感に心躍るスイーツは、甘いもので癒されたい時にぴったりです。今回は、スイーツサンドとロールケーキをご紹介。どちらも思いっきり頬張りたくなりそうです。

生地がほんのりピンクな「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」

ほんのりピンクに染まった生地が特徴のスイーツ系サンド。表面にはカラーチョコをたっぷりと散りばめており、気分まで上げてくれそうです。中にはホイップクリームをサンドしていて、柔らかな食感に癒されるかも。頑張った自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

クリームたっぷりな贅沢感のある断面！

「よくばりサンド カラーチョコ & ホイップ」の断面は、溢れんばかりのクリームで贅沢感があります。@pan.oyatsuさんも「この分厚いホイップクリームが本当に素晴らしい」と絶賛。「ホイップはナチュラルチーズが入っていて、こっくりコクありミルキー」らしく、ほんのりと酸味が効いた食べやすい味わいに、あっさりと完食できるかも。

4等分にカットされた「クリームが主役のふんわりロールケーキ・ミルク」

みんなでシェアしたいティータイムにぴったりなロールケーキ。4等分にカットされており、手間なく分けられるのが魅力的です。1個ずつ厚みのあるサイズ感で、お腹がほどよく満たされるかも。フルーツソースやジャムをかけてアレンジを楽しむのもおすすめです。

クリーム好きなら見逃せない！

「クリームが主役のふんわりロールケーキ・ミルク」の断面も、クリーム好きにはたまらない仕上がり。@oyatsu_panponさんいわく「クリームはぽってりなめらかで、たっぷり」とのこと。一度食べたらやみつきになりそうな、口当たりの良さが楽しめそうです。深みのあるコーヒーのお供としてバランス良く味わえるかも。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino