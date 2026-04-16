わんこが結託してイタズラ！？そんなワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万2000回再生を突破し、「全力で閉じ込めにきてるwww」「わざとやってる感が出てる(笑)」「大爆笑してしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トイレに入っていたら、大型犬に閉じ込められてしまった男性→ドアの隙間を覗くと…『衝撃的な光景』】

トイレから出ようとしたら

TikTokアカウント「muccu888」の投稿主さんが紹介したのは、日常のあるワンシーンです。投稿主さんの家には、柴犬の『ムック』ちゃん＆『ミント』ちゃん、ゴールデンレトリバーの『バルド』ちゃん、ニューファンドランドの『バンデ』ちゃんという4頭のわんこが暮らしているそう。

この日、トイレから出ようとしていたという投稿主さん。扉がなかなか開かなかったため、ドアの隙間から様子を見てみると…。

ニューファンドランドのバンデちゃんが、扉を塞ぐような形で横たわっていたといいます。体が大きいバンデちゃんがストッパーになっていたため、扉が開かなかったのでした。

バンデちゃんの近くには、柴犬のミントちゃんがいたそう。投稿主さんが「助けて」と訴えるも、ミントちゃんは知らん顔。

次々現れる宿敵に爆笑♪

すると、ガムを咥えたムックちゃんが尻尾を振りながら登場。ムックちゃんは、ガムを見せつけるように扉の前をウロウロしていたといいます。まるで煽っているかのような表情に、思わず笑ってしまいます…！

とはいえ、扉が開かないのはバンデちゃんの影響。再びバンデちゃんに移動するよう伝えてみても、動く気配はありません。少し強く扉を開けてみると、バンデちゃんの後ろにはゴールデンレトリバーのバルドちゃんが。実は、大型犬2頭が扉のストッパーとなっていたのです…！

トイレ脱出を断念…！！

全員に少し強く声をかけてみても、結局誰も動くことはなかったそう。トイレに閉じ込めるために一致団結するわんこたちに、ついに心が折れた投稿主さん。

最後は、「トイレで寝るから」と捨て台詞を残して、扉を閉めたのだといいます。大型犬二段構えのストッパーを突破することは困難だったようです。扉を閉めると、思わず「はあ…」と深いためいきをついた投稿主さんなのでした。

この投稿には、「みんな同じとこに固まってて可愛い」「こういうときの団結力はなぜか固いw」「これ確信犯ではwww」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「muccu888」には、他にも4頭の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「muccu888」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。