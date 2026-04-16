ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、メッツ戦の試合前会見に臨み、大谷翔平投手（31）が打者としてのスタメンは外れ、先発投手としてのみ出場することに言及した。

大谷が投手のみで出場するのは、エンゼルス時代の2021年5月28日（同29日）のアスレチックス戦以来1783日ぶり。指揮官は「数日前に肩甲骨、つまり右肩後ろ付近に死球を受けており、まだ多少の痛みがある」と今カード初戦となった13日（同14日）のメッツ戦で右肩甲骨付近に受けた死球を考慮したと説明した。

続けて「打撃に入ると、ケージでの準備など負担が増える。それを取り除いて、今日は一つのことに集中させる方が良いと、トレーナー、投手コーチ、自分で判断した。伝えたところ、本人も完全に理解していた」とも語った。

その上で、調整に問題はなく、疲労を考慮したわけでもないとし「死球がなければ、今日もDHと投手の両方をやっていたはずだ」とあくまで死球の影響で投手のみで出場するとし「ただ、投げることに専念させることで、身体的にも精神的にもプラスになると思っている」と利点も語った。

投手のみの出場は今回1回限りかという質問には「基本的にはそのつもり。ローテーション上の流れもある。繰り返すが死球がなければ通常通りだった。今回は肩や背中の状態を管理する意味で、この1試合はこの形が理にかなっている」とした。

大谷本人に投手のみでの出場を伝えたところ、ロバーツ監督は目を大きく見開いて驚いた大谷の表情を真似して、メディアから笑いを誘い「多少驚きはあったかもしれないが、問題なく受け入れてくれた。これまで『投げて打たない』という形はなかったので説明したが、納得していた」と振り返った。

また、登板日の打順を1番でなく下げるプランに関しては「今日に関しては『打たせない』ことが最善の判断だった」とした上で「今後、登板日に打つ場合に打順をどうするかは議論の余地がある。少し下げることで負担を減らすという考えも理解できる。ただ現時点では決めていないが、常に頭にはある」と含みを持たせた。