「男前双子くん」中川翔子、育児ショット公開＆“親戚のヘルプ”に感謝「恭子ねえちゃんがきてくれた」
タレントの中川翔子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。双子育児の様子を公開し、親族のサポートに感謝をつづりました。
【写真】中川翔子＆“恭子ねえちゃん”の双子育児ショット
コメントでは「お兄ちゃんの眼差し、優しい子」「弟くんほんとに可愛い美少年ですね でもお兄ちゃんも顔かっこよくて最高です！旦那さんもイケメンなんでしょうね羨ましい！！」「大きくなりましたね 男前双子くん」「弟くんの魔人ブウ、髪型も相まって似合いすぎです 可愛い〜〜！！」「おメメぱっちり かわゆす」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子＆“恭子ねえちゃん”の双子育児ショット
「おメメぱっちり かわゆす」中川さんは「今日もバタバタ双子デイズ！本当に親戚のヘルプがありがたすぎる 今日は勝彦さんのお姉さん 恭子ねえちゃんがきてくれた、助かりすぎます！」とつづり、19枚の写真を投稿。父・勝彦さんの姉である恭子さんが、育児の手助けをしてくれたようです。恭子さんと双子の息子たちとの4ショットなど、さまざまなオフショットを公開しました。また「恭子ねえちゃんが 弟くんが勝彦そっくり！」「小さい頃こういう顔！」と言っていたことも明かしています。
「つかまり立ちしましたびっくり！」13日には「な、なんと 弟くんがつかまり立ちしましたびっくり！」と報告していた中川さん。息子たちの日々の成長を感じることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)