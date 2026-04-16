タレントの中川翔子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。“バタバタ”な双子育児の様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

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タレントの中川翔子さんは4月15日、自身のInstagramを更新。双子育児の様子を公開し、親族のサポートに感謝をつづりました。

【写真】中川翔子＆“恭子ねえちゃん”の双子育児ショット

「おメメぱっちり　かわゆす」

中川さんは「今日もバタバタ双子デイズ！本当に親戚のヘルプがありがたすぎる　今日は勝彦さんのお姉さん　恭子ねえちゃんがきてくれた、助かりすぎます！」とつづり、19枚の写真を投稿。父・勝彦さんの姉である恭子さんが、育児の手助けをしてくれたようです。恭子さんと双子の息子たちとの4ショットなど、さまざまなオフショットを公開しました。また「恭子ねえちゃんが　弟くんが勝彦そっくり！」「小さい頃こういう顔！」と言っていたことも明かしています。

コメントでは「お兄ちゃんの眼差し、優しい子」「弟くんほんとに可愛い美少年ですね　でもお兄ちゃんも顔かっこよくて最高です！旦那さんもイケメンなんでしょうね羨ましい！！」「大きくなりましたね　男前双子くん」「弟くんの魔人ブウ、髪型も相まって似合いすぎです　可愛い〜〜！！」「おメメぱっちり　かわゆす」と、絶賛の声が寄せられました。

「つかまり立ちしましたびっくり！」

13日には「な、なんと　弟くんがつかまり立ちしましたびっくり！」と報告していた中川さん。息子たちの日々の成長を感じることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)