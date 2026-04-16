京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は児童の父親を死体遺棄の疑いで逮捕しました。南丹警察署前から中継です。

（MBS眞目洋亮記者の報告）

逮捕された父親の身柄がある、南丹警察署の前です。警察によりますと逮捕された父親は「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

逮捕されたのは南丹市園部町の会社員、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）です。

警察によりますと、安達容疑者は先月23日の朝ごろから今月13日の夕方ごろまでの間、南丹市内の山林などに息子で小学生の安達結希（ゆき）さん（11）の遺体を運び込んで遺棄した疑いがもたれています。

警察はきのう=15日の朝から自宅を捜索するとともに安達容疑者から任意で話を聞いていました。安達容疑者は警察の取り調べに対し「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。

息子の結希さんは、先月23日の午前8時ごろに安達容疑者が小学校のそばの駐車場まで車で送り届けたのを最後に行方がわからなくなったとされていましたが、警察などがのべ約1500人態勢で捜索した結果、今月13日、小学校から約2キロ離れた山林で遺体で発見されました。

警察がおととい司法解剖をした結果、刃物などによる目立った外傷はなく死因は特定できませんでしたが、死亡した時期は先月下旬ごろと推定されています。

警察に家庭内でのトラブルの相談などは寄せられていなかったということで、警察は結希さんが死亡した経緯についても捜査する方針です。