フェリス女学院卒“たぬき顔”音羽美奈、バニー姿で「遊んであげてもいいよ」 反響相次ぐ「反則すぎる」
グラビアアイドルでコスプレイヤーの音羽美奈が、16日までに自身のXを更新。“バニー”姿で魅了した。
【写真】反則すぎる！バニー姿を披露した音羽美奈
音羽は「遊んであげてもいいよ」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「かわいすぎる！」「このバニー姿、反則すぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
音羽はグラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を活かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開している。
愛らしい“たぬき顔”とHカップの抜群のプロポーションを武器に、2025年には『FRIDAY』や『週刊プレイボーイ』『SPA!』をはじめとする雑誌グラビアに登場し、注目度が急上昇。モットーは「存在が芸術になりたい」。グラビアと芸術性を融合させた唯一無二の存在感を放っている。
【写真】反則すぎる！バニー姿を披露した音羽美奈
音羽は「遊んであげてもいいよ」との文言とともに、写真を公開。ファンからは「かわいすぎる！」「このバニー姿、反則すぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
音羽はグラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を活かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開している。
愛らしい“たぬき顔”とHカップの抜群のプロポーションを武器に、2025年には『FRIDAY』や『週刊プレイボーイ』『SPA!』をはじめとする雑誌グラビアに登場し、注目度が急上昇。モットーは「存在が芸術になりたい」。グラビアと芸術性を融合させた唯一無二の存在感を放っている。