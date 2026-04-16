たちまち肌が蘇る『1日5個のミニトマト』は朝食に食べるのがベストな理由とは！？さらに若返る食べ合わせも紹介【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

たちまち肌が蘇る『1日5個のミニトマト』は朝食に食べるのがベストな理由とは！？さらに若返る食べ合わせも紹介

たちまち肌がよみがえる『１日５個のミニトマト』

調理しなくてもそのままポンと口に放り込むだけで、若々しい肌を維持することができる最強食材。それは、ミニトマトです。1日たった５個食べるのを習慣化するだけで、肌が若返ります。

肌トラブルの代表格であるシミは、黒い色のもとになるメラニン色素が増え、肌に定着したものです。なぜメラニン色素が増えるのか、それは紫外線などの刺激によって活性酸素が発生するから。この活性酸素を打ち消す「抗酸化力」は、体に備わってはいますが、30歳をすぎると徐々に衰え、シミだけでなく、シワやたるみなど肌の老化を加速させます。

そんな肌の老化を食い止めるためには、真っ赤なトマトを食べましょう。トマトの赤い色素・リコピンには、ずば抜けた抗酸化力があり、アンチエイジング効果はあらゆる食材のなかでトップクラス。リコピンの抗酸化力は、同じく抗酸化力が高いβカロテンの２倍、ビタミンEの100倍といわれています。完熟後に収穫されるミニトマトは、完熟前に収穫される普通のトマトよりもリコピンが豊富。なので、より効率的にとるならミニトマトがおすすめです。トマトはβカロテンも豊富なので、２つの成分の相乗効果で抗酸化力はまさに最強。

リコピンやβカロテンは、油と一緒に摂取すると吸収率がぐっと高まります。ミニトマトにエクストラバージンオリーブオイルとほんの少しの塩をかけるだけで、手軽でおいしい美肌サラダの完成です。

ミニトマトのリコピン、ビタミンはトマトの約2倍

＼大きいトマトよりも栄養満点：ミニトマト／

効果的な食べ方

リコピンとβカロテンは油と組み合わせると吸収力アップ。日中の肌ダメージを打ち消すために朝食に食べるのがベスト。

注目の成分 リコピン β カロテン ビタミンC リコピンが紫外線のダメージから肌を守る

コピンの強力な抗酸化力は、あらゆる老けの原因となる活性酸素を打ち消してくれます。

βカロテンは体内でビタミンAに

βカロテンは抗酸化力も高く、肌を健康な状態に保つために必要なビタミンAに変化します。

シミ・くすみにビタミンC

肌荒れ、肌トラブル防止に欠かせないビタミンCは、加齢に伴う免疫力の低下も抑制してくれます。

＼かけ合わせるとさらに若返る！エクストラバージンオリーブオイル／

オリーブオイルの主成分であるオレイン酸は、生活習慣病のリスクを誘発する血液中のLDL（悪玉）コレステロールを増加させず、また減らす効果も期待できます。健康診断のLDLコレステロールの値が気になる人や脂っこい食事を好む人は、いつもの油をぜひこれに換えてみてください。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子