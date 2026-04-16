運動不足の人必見！シニアでも体幹バランスを取り戻せる簡単トレーニングとは！？【体幹の話】

運動不足の人必見！シニアでも体幹バランスを取り戻せる簡単トレーニングとは

腕と脚を持ち上げてたるんだウエストを引き締め！

体幹を鍛えることで、ウエストの引き締め効果も期待できます。健康を保って動けるだけでなく、見た目も美しい体を目指しましょう。

①膝を曲げ腕を伸ばして寝る

②直線を意識しながら頭、脚、腕を浮かせゆっくりと戻す反対も同様に行う

☆左右で各10回を3セット行いましょう！

☆息を吐きながら3秒かけて膝を上げて脇腹を締め、3秒キープしましょう。息を吸いながらゆっくりと戻しましょう。

☆ポイントは浮かせた腕を引き上げた膝に近づけるようにすること。脇腹がよく伸びます。

内臓の位置を戻してぽっこりお腹を解消!

下腹がぽっこりと出てしまうのは、お腹周りの筋肉がゆるんで内臓を支えきれなくなっているから。体幹を鍛えて内臓の位置を元に戻し、体型も整えましょう。

①両膝を立ててあおむけに寝る

②手を伸ばし頭と膝を持ち上げる

☆体力に合わせて、10回×2～3セット行いましょう。

☆息を吐きながら3秒かけて膝を上げ3秒キープしましょう。息を吸いながら3秒かけて戻りましょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体幹の話』著者：木場克己