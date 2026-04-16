東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7170　高値0.7178　安値0.7116

0.7255　ハイブレイク
0.7217　抵抗2
0.7193　抵抗1
0.7155　ピボット
0.7131　支持1
0.7093　支持2
0.7069　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5912　高値0.5919　安値0.5892

0.5950　ハイブレイク
0.5935　抵抗2
0.5923　抵抗1
0.5908　ピボット
0.5896　支持1
0.5881　支持2
0.5869　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3741　高値1.3788　安値1.3727

1.3838　ハイブレイク
1.3813　抵抗2
1.3777　抵抗1
1.3752　ピボット
1.3716　支持1
1.3691　支持2
1.3655　ローブレイク