東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7170 高値0.7178 安値0.7116
0.7255 ハイブレイク
0.7217 抵抗2
0.7193 抵抗1
0.7155 ピボット
0.7131 支持1
0.7093 支持2
0.7069 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5912 高値0.5919 安値0.5892
0.5950 ハイブレイク
0.5935 抵抗2
0.5923 抵抗1
0.5908 ピボット
0.5896 支持1
0.5881 支持2
0.5869 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3741 高値1.3788 安値1.3727
1.3838 ハイブレイク
1.3813 抵抗2
1.3777 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3716 支持1
1.3691 支持2
1.3655 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7170 高値0.7178 安値0.7116
0.7255 ハイブレイク
0.7217 抵抗2
0.7193 抵抗1
0.7155 ピボット
0.7131 支持1
0.7093 支持2
0.7069 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5912 高値0.5919 安値0.5892
0.5950 ハイブレイク
0.5935 抵抗2
0.5923 抵抗1
0.5908 ピボット
0.5896 支持1
0.5881 支持2
0.5869 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3741 高値1.3788 安値1.3727
1.3838 ハイブレイク
1.3813 抵抗2
1.3777 抵抗1
1.3752 ピボット
1.3716 支持1
1.3691 支持2
1.3655 ローブレイク