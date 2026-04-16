TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が15日、自身のインスタグラムを更新。第1子とのお出かけショットを披露した。

今年1月に第1子出産を報告した近藤アナは「（赤ちゃん）と少しずつお出かけ練習」とベビーカーに乗るわが子とのお出かけショットを披露。「慣れない場所に緊張しているのかずっとキョロキョロ 手を握りしめていました〜 あと膝に乗せていたら、私の腕を食べていました」とほのぼの。

「何していても可愛いなあ。行きも帰りもギャン泣き。抱っこ紐で行動」と近藤アナ。「睡眠退行なのかお昼寝が出来なくなって、夜も眠れなくて私も（赤ちゃん）も辛い。一緒に戦っていこう！！！！」と記した。

「久しぶりのデパ地下はキラキラ でも（赤ちゃん）のご機嫌が斜めで早足で帰ってきました」とし、「付き合ってくれる母ありがとう〜 （赤ちゃん）は母を見るとずっとニコニコいい子にしてくれるので 視線の先に座ってもらいます。笑」とつづった。

「そして一回のお出かけなのに荷物が多くなってしまう…」しつつ「#（赤ちゃん）の服ばかり買ってしまう」「#自分の服を買わなくなりました」と添えた。

この投稿に、ファンからは「ママの顔 素敵です」「素敵ですね」「本当に尊敬できる女性です」などのコメントが寄せられている。

近藤アナは2024年10月、結婚を発表。昨年11月13日放送のラジオ「ジェーン・スー 生活は踊る」内で第1子妊娠を報告。同26日から産休入り。今年1月24日に「当初の予定日より早く第1子を出産した」と報告した。