今回は、不倫して離婚した夫が、厳しい現実に直面したエピソードを紹介します。

離婚後、初めて妻に会いに来たけど…

「妻の妊娠中に魔がさして不倫し、妻に不倫がバレて離婚することになりました。元妻とは妊娠中に別居したので、子どもには会えていませんでした。そんなある日、どうしても子どもに会いたかった俺は、元妻が暮らす実家に行ったんです。

いきなり来た俺を見て、元妻は唖然としながらも、子どもを抱っこさせてくれました。子どもは本当にかわいくて、思わず号泣してしまいました。

そこで元妻に、『たまに子どもに会いに来たい』と相談してみると、元妻は意外にもあっさりOKしてくれましたが、『あんたが父親だって絶対言わないで』と会う条件を伝えられたんです。そんなの、あまりにつらすぎます」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ この男性は今になって不倫したことをものすごく後悔しているそうですが、時すでに遅しですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。