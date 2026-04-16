・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９１．２９ドル（＋０．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４８２３．６ドル（－２６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７９４９．１セント（＋１０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５１．２５セント（＋８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６７．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３７２．００（＋０．６２）

出所：MINKABU PRESS