１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９１．２９ドル（＋０．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８２３．６ドル（－２６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９４９．１セント（＋１０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．２５セント（＋８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６７．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．００（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９１．２９ドル（＋０．０１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８２３．６ドル（－２６．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７９４９．１セント（＋１０．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９３．７５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．２５セント（＋８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６７．００セント（＋９．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．００（＋０．６２）
出所：MINKABU PRESS