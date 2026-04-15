「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が、ニューヨーク市マディソンアベニュー45番地に旗艦店「ISSEY MIYAKE / NEW YORK」をオープンする。営業開始日は5月8日。

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新店舗は、マディソンアベニューと26丁目の角に位置するニューヨークライフビルの1階に位置。2階建ての店舗は1200平方メートルの面積を有し、ニューヨークの建築事務所SO-ILが設計を担当した。店内中央には大型ガラスを精密加工した透明の階段を設置。特注のアルミニウムとステンレス素材を内装に使用し、建築家フランク・ゲーリー（Frank Gehry）によるチタンパネルや、トライベッカ地区の旧旗艦店で使用されていたガラス製の壁パネルを再利用した陳列棚を配置した。また、店舗奥には、日本国外のブランド複合型旗艦店として初のギャラリー「MADO」を開設し、年間を通して企画展や協業、特別プロジェクトの展示などを開催する。

オープンを記念し、マディソンアベニュー旗艦店限定のアイテムを用意。イッセイ ミヤケの落款印（らっかんいん）を押したコート「FOLDING COAT」や、アバカ繊維を使用したハンドメイドのハット「THE UNBOUND HAT」、特別なプリーツシリーズ「SHADE AND SHADED_NY」（ドレス2型、スカート、トップ）を揃える。

◾️ISSEY MIYAKE / NEW YORK

所在地：45 Madison Avenue、New York, NY 10010

電話番号: 212-226-0100

営業時間: 11:00〜19:00

取り扱いブランド：ISSEY MIYAKE／IM MEN／132 5. ISSEY MIYAKE／HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE／A-POC ABLE ISSEY MIYAKE／me ISSEY MIYAKE／HaaT／GOOD GOODS ISSEY MIYAKE／ISSEY MIYAKE PARFUMS／ISSEY MIYAKE WATCH／ISSEY MIYAKE EYES／ISSEY MIYAKE FOOT