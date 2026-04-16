【きょう16日から】ココイチの新作、限定スパイスカレー登場 南インド・ケララ州での味に着目＜概要・価格＞
「カレーハウスCoCo壱番屋」（運営：壱番屋）は、きょう16日より新メニュー『ケララチキンスパイスカレー』を数量限定で販売する。
【画像】ココイチの新作『ケララチキンスパイスカレー』
ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」の新作となり、南インドのケララ州で親しまれ、ココナッツミルクと多様なスパイスが特徴の「ケララチキンカレー」に着目した。ココイチでは、その特徴を表現しながらも、幅広い客層に向けた、すっきりとした味わいにこだわった。
マスタードシード、クミンシード、コリアンダーなど数種類のスパイスによる豊かな風味、ココナッツミルクのまろやかさ、そして青唐辛子のさわやかな辛みを合わせた味わい深いカレーソース。さらに、トマトでほのかな酸味を加え、すっきりと食べやすいスパイスカレーに仕立てた。仕上げのスパイスが、香りを一層引き立てる。
具材には、ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかくも肉感を楽しめる大きめのチキンと、じゃがいもを合わせた。甘酸っぱいニンジンのアチャール（インド風の漬け物）を添えることで、彩りとともに味の変化も楽しめる。
■商品名：ケララチキンスパイスカレー
価格：店内飲食 1040円（税込1144円）※1 ※2 ※3
販売期間：2026年4月16日（木）から。なくなり次第終了
販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）
※1 表示価格はライス250グラム、辛さ普通の場合
※2 テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）
※3 宅配価格は宅配注文サイトにて確認
【画像】ココイチの新作『ケララチキンスパイスカレー』
ココイチで人気の「スパイスカレーシリーズ」の新作となり、南インドのケララ州で親しまれ、ココナッツミルクと多様なスパイスが特徴の「ケララチキンカレー」に着目した。ココイチでは、その特徴を表現しながらも、幅広い客層に向けた、すっきりとした味わいにこだわった。
具材には、ガーリックとブラックペッパーをきかせた、やわらかくも肉感を楽しめる大きめのチキンと、じゃがいもを合わせた。甘酸っぱいニンジンのアチャール（インド風の漬け物）を添えることで、彩りとともに味の変化も楽しめる。
■商品名：ケララチキンスパイスカレー
価格：店内飲食 1040円（税込1144円）※1 ※2 ※3
販売期間：2026年4月16日（木）から。なくなり次第終了
販売店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋（一部店舗を除く）
※1 表示価格はライス250グラム、辛さ普通の場合
※2 テイクアウトは店内飲食価格＋54円（税込）
※3 宅配価格は宅配注文サイトにて確認