◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス（１５日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手が本拠のエンゼルス戦に「３番・右翼」で先発出場し２試合ぶりの７号本塁打を放った。最近４戦で４発となり量産ペースに入ってきた模様だ。

お得意の１回のホームランだ。２死無走者で打席に立つと、カウント１―２からの４球目。真ん中低めのシンカーをジャストミートすると打球は右翼席に一直線。打球速度１０５・７マイル（約１７０キロ）で右翼中段、飛距離３８２フィート（約１１６・３メートル）だった。

ジャッジは現地１２日のレイズ戦の９回に４号２ラン。そして１３日の同カードで初回に菊池雄星投手から２戦連発となる５号先制２ラン。打球速度は１１６・２マイル（約１８７キロ）、飛距離４５６フィート（約１３９メートル）の会心の一打を放つと６回、１死無走者の場面で左翼ポール際へ今季初の１試合２発となる６号勝ち越しソロをたたき込んだ。

ジャッジのマルチ本塁打は通算４７度目となりＭ・マントルを抜いてヤンキースではＢ・ルースの６８度に次いで単独２位に浮上していた。