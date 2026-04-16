ドラマ版「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」で知られる俳優ウォーカー・スコベル（17）が、同伴の可能性があった少女たちが命を脅かす脅迫を受けたことから、高校のプロム（北米の卒業式シーズンである4~5月ごろに開催されるパーティー）出席を断念したという。同ドラマで主人公パーシー役を演じるウォーカーは、地元の10代の少女たちが、熱狂的なファンたちによる悪意のあるメッセージのターゲットになっていることから、その一大イベントを欠席することにしたという。



【写真】イケメンに成長したことが熱狂的ファンを暴走させたのか…

インスタグラムにウォーカーはこう投稿している。「とりあえずみんなに言っておくけど、僕はプロムに行かないよ。僕の家からの距離だけを理由に、少しでも関係があると見なされ得る10代の女の子たち全員に脅迫的なメッセージを送るのはやめて欲しい」「その子やその家族たちにとっても不当だし。死の脅迫状を送る行為自体をやめるべき。よくないよ。こんなことを言わなければいけないってことさえもおかしい」



しかし、ウォーカーは脅迫の詳細については触れていない。



（BANG Media International／よろず～ニュース）