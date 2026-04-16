トヨタ自動車は15日、水素で走る燃料電池自動車「FC小型トラック」をいすゞ自動車と共同開発すると発表しました。

【写真を見る】トヨタ自動車がいすゞ自動車と燃料電池自動車「FC小型トラック」を共同開発へ 2027年度の生産開始目指す エネルギー補給の時間短いFCEVの利点生かす

水素で走る燃料電池自動車（FCEV）は、走行中に二酸化炭素を排出しないため、環境負荷を減らすことが期待されています。

トヨタ自動車によりますと、新たに開発する「FC小型トラック」はいすゞのEV小型トラックである「エルフEV」の車両をベースに、トヨタが開発した燃料電池システムを搭載し、2027年度の生産開始を目指します。

小型トラックは、日常生活を支えるスーパーマーケットやコンビニエンスストア向けの物流などで使われることが多く、短い時間でのエネルギー補給が求められるため、電気自動車（EV）に比べて補給時間が短い燃料電池自動車の利点を生かすことができるということです。

トヨタといすゞはすでに、路線バスでの燃料電池自動車の実用化に向けて共同開発を行っています。