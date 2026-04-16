16日は、晴れるところ、晴れてくるところが多い見込みですが、関東では午後に通り雨の可能性があります。また、西日本〜関東で夏日のところもあるでしょう。

■全国天気（16日予報）

きょう（16日）は、低気圧が関東の東の海上に次第に離れていくでしょう。西日本・東海・北海道では、朝から晴れるところが多い見込みです。北陸・東北日本海側も次第に晴れてくるでしょう。関東沿岸部・東北太平洋側の雨も朝のうちに止みそうです。なお、関東沿岸部・東北太平洋側では北ないし北東の風が強めに吹くでしょう。

■関東天気（16日予報）

関東ではいったん青空が広がるものの、地上気温の上昇や上空の寒気の影響で、午後は大気の状態が不安定です。昼頃から夕方にかけては、一部では通り雨がありそうです。また、雷雨のところもありそうです。

■全国気温（16日予想）

日中の気温は、西日本太平洋側〜関東で、平年を上回るところが多く、夏日のところもあるでしょう。東京は今年2回目の夏日になる可能性があり、名古屋・広島は今年初めての夏日となる可能性があります。

【日中の予想最高気温・前日差・季節感覚】

札幌 16℃（＋3 5月上旬）

盛岡 12℃（-9 4月上旬）

仙台 17℃（-1 4月下旬）

新潟 15℃（-6 4月上旬）

東京 25℃（＋1 5月下旬）

名古屋 27℃（＋8 6月上旬）

大阪 22℃（＋2 4月下旬）

広島 25℃（＋6 5月下旬）

高知 26℃（＋8 6月上旬）

福岡 21℃（＋4 4月下旬）

熊本 27℃（＋7 5月下旬）

■全国の天気（17日）

あす（17日）は、高気圧に覆われる見込みです。特に午前中は全国の広範囲で晴れるでしょう。17日午後は、西日本や北陸で次第に雲が多くなりそうです。17日日中の気温は、平年を上回るところが多く、東日本の内陸では夏日のところもありそうです。

■週末の天気（18日〜19日）

土曜（18日）は、九州・四国・北海道で雨のところがあり、本州各地も雲の多い天気となりそうです。土曜の日中の気温は、平年を上回るところが多い見込みです。日曜（19日）は、北海道北部と九州南部で雲が多めですが、本州・四国では晴れるところが多いでしょう。日曜の日中の気温は、全国的に平年より高めで、近畿・東海・関東で夏日が続出しそうです。