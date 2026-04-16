「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）

ようやく広島・小園海斗内野手の表情に笑顔が戻った。鮮やかにはじき返した打球が外野で弾む。右手を高く掲げ喜びを表現すると、左翼席の熱気が一段階上がった。２６打席ぶりの安打は貴重な適時二塁打。「ずっとチームに迷惑をかけていたので、遅くなりましたが１本出てよかったです」と、久しぶりの快音に胸をなで下ろした。

１点リードで迎えた六回だ。１死から菊池が左翼線への二塁打で出塁。続く小園はマラーの初球を捉えた。打球が左中間で弾むと、スピードを落とさず一気に二塁へ。菊池が生還し、２点差にリードを広げた。マラーと対峙（たいじ）した３打席は全て２球目以内をスイング。「タイミングは合わせていたので、それが良かった」と積極的な姿勢が功を奏した。

開幕から３番を務めるも、本来の打棒は影を潜め、打率は１割台前半に低迷。状態が上がらず１４日・中日戦では今季初めてスタメンを外れた。「結果が出ていないので当たり前」と受け止め、この日先発復帰。新井監督とは、２日連続で練習中に言葉を交わし、復調へのヒントを探していた。

指揮官は「内容も良かったと思うし、いいヒットだった」と評価。小園は「とりあえず（安打が）出たのでよかった」と振り返りつつも、「続けていけるように。まだまだです」と表情を引き締め直した。この一打をきっかけに本来の打撃と取り戻す。本領発揮はここからだ。