「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）

広島の栗林良吏投手（２９）が６回１／３を５安打２失点と力投し、２勝目を手にした。立ち上がりから制球力に優れ、緩急を使いながら、強竜打線を手玉にとった。３月２９日の対戦では、“準完全試合”となる１安打完封勝利を収めており、中日戦は２戦２勝だ。以下、一問一答。

◇ ◇

−地元・愛知での先発だった。

「楽しかったです」

−投球のテーマは。

「間を空けてもらったので、一人ずつ集中してできるだけ長い回を投げたいと思っていました」

−中日は前回の対戦でも完封していた。

「そこは何も意識せず、チームが連敗中だったので、何とか勝ちたいという気持ちだけでした」

−中盤から乗った。

「チームが点を取ってくれたので、何とか守りたいという気持ちでずっと投げていました」

−七回は先頭の四球から失点して途中降板。

「汰直（斉藤）が（ピンチを）抑えてくれたので、汰直のおかげで勝つことができて良かった」

−ベンチで勝利を見届けて。

「信頼するピッチャーしかいない。抑えてくれると思ってましたし、ファンのみなさんの声援が全員の力になっている」