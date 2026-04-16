向井康二、「ギャップがエグい」モデルショットにファン歓喜！ 「色気増し増しの儚い美人さん」
Snow Manの向井康二さんは4月15日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が上がっています。
【写真】「ギャップがエグい」向井康二のモデルショット
ファンからは「ギャップがエグい」「アンニュイ向井、待って…無理…しんどいー」「色気増し増しの儚い美人さん」「大人の色気がダダ漏れだよ」「美しすぎて見惚れちゃいます」「透明感やばいです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ギャップがエグい」向井康二のモデルショット
「大人の色気がダダ漏れだよ」向井さんは、ラグジュアリーブランド・BURBERRY（バーバリー）の香水「バーバリー ハー パルファム」のPR動画を公開。水色のストライプシャツにデニムを合わせた爽やかな装いの向井さんが、モデルを担当しています。アンニュイで色っぽい表情がとても魅力的です。
写真も公開また、動画だけでなく、写真も公開した向井さん。こちらも「どんどん色気出てない？」「こんなんドカメロ案件だよ！」「1枚目から破壊力やばすぎだろ」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んでいます。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)