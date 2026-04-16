赤福の季節限定水ようかん♡ひんやり楽しむ初夏の和スイーツ

初夏の訪れを感じる和スイーツが今年も登場♡赤福の季節限定「水ようかん」が販売スタートしました。なめらかな口あたりとすっきりとした甘さが魅力の一枚流しタイプで、自宅で好きなサイズに切り分けて楽しめるのもポイント。これからの季節にぴったりの涼菓をチェックしてみてください♪

一枚流しの贅沢な味わい♡

「赤福水ようかん」は320g入りで1,200円（税込）。北海道産小豆のこし餡を使用し、なめらかでやさしい甘さに仕上げています。

折箱に流し込まれた一枚流しタイプで、自分好みの大きさにカットして楽しめるのが特徴。つるんとしたのどごしで、暑い季節にもぴったりの一品です。

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贈り物にもおすすめ♡

見た目も上品な水ようかんは、ご自宅用はもちろん、季節のご挨拶や手土産にも人気。冷凍状態で約2カ月保存可能で、解凍後は早めに楽しめます。

赤福ならではのあずきの風味が広がり、大切な人と過ごすひとときをより特別にしてくれます。

販売＆注意事項

販売は2026年4月18日（土）より直営店で開始。オンラインショップでは4月1日（水）から注文受付、4月13日（月）より発送。

※店頭では数量に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

※冷凍便でのお届け、他商品との同時購入不可など注意事項あり。

季節を感じるひととき

赤福の季節限定水ようかんは、暑い季節にぴったりの上品な和スイーツ♡軽やかな甘さと涼やかな口あたりで、心までほっとする時間を届けてくれます。

おうちでのくつろぎタイムや大切な人とのひとときに、ぜひ取り入れてみてください♪