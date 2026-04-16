前夜敗戦の阪神は１５日の巨人戦が雨天中止となり、開幕からの連続カード勝ち越しは５で止まった。それでも１６試合を戦い１１勝５敗の２位で、今季１２球団で唯一の連敗なし。好調を続けるカギを、デイリースポーツ評論家・井川慶氏が分析した。

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今の阪神は開幕から５カード連続で勝ち越したように、非常にいい形で回っています。内容を見ても勢いだけということではなく、しっかりと力があった上で勝てていると思いますね。

チーム状況を見た時に、野手陣はある程度固定できていて、先発ローテも軸の投手を中心にうまく回っている。その中でリリーフ陣はまだ流動的な部分も多いですが、今は長いシーズンを見て形を作っている段階でしょう。

１４日の巨人戦では岩崎投手とモレッタ投手がそれぞれ失点して敗れましたが、まだシーズンは長いので。モレッタ投手で言うと、加入１年目でまだ４月。状態もここからさらに上がって、より日本の野球に慣れることで本来のピッチングができるはずです。

元々、２月の段階で石井投手が離脱し、開幕後に及川投手が２軍調整となりました。そこに関しては、今のように何人かでカバーしていく形がしっかりと取れていると思います。その間に及川投手が状態を上げてまた戻ってくるというように循環できれば、終盤に向けてチーム全体のレベルもより上がってくるでしょう。