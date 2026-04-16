阪神は１５日、巨人戦（甲子園）が雨天中止となり、開幕からの連続カード勝ち越しが５で止まった。甲子園室内で調整を見守った藤川球児監督（４５）が１６日の仕切り直しの一戦へ向け、思いを語った。

−対戦カードが２巡目に入った中、雨天中止。

「お茶の間の皆さんの中には毎日、プロ野球を楽しみにしているファンの方もいますからね。夜は寂しいでしょうね。すごく理解します」

−１５日はルーカスが先発予定だった。１６日は。

「そのままルーカスですね」

−球数や状態を考慮しながらになるか。

「戦術を言うんですか（笑）。なかなか情報開示をして、勝ち抜いていけるような甘い世界でもないですしね。また明日、巨人と素晴らしい試合をすると。それはどんな選手であっても同じですね」

−本拠地での伝統の一戦というのは。

「一緒ですね。いずれにしても、東京ドームでやる伝統の一戦もそうだし、甲子園でやる巨人戦も自分にとっては特別だし。本当に東と西、西と東での文化も関係しますからね。今日（の中止は）残念ね。本当に」

−あと４勝で監督通算１００勝になる。

「それより今日、雨で何を食べにいこうかなと（笑）。気候の移り変わりの時に雨が降りますから」