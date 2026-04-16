美麗セダン！

トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2026年3月5日、これまで「bZ7」として開発を進めていたフル電動セダンを「プラチナ7」として発売しました。

プラチナ7は、中国市場におけるトヨタBEV（バッテリー式電気自動車）の最上級セダンとして開発され、電動化と知能化を高次元で融合させています。

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ボディサイズは全長5130mm×全幅1965mm×全高1506mm、ホイールベース3060mm。堂々としたサイズ感ながら、ルーフ後方をクーペのように傾斜させたファストバックスタイルにしたことにより、伸びやかで躍動感のある雰囲気を醸し出しています。

フロントまわりはトヨタ最新デザインの象徴ともいえる「ハンマーヘッド」を採用します。窓枠のない、いわゆるハードトップセダンであることも特徴的で、すっきりとした印象を高めています。

ルーフ前端部にはレーザー光を用いて高精度な三次元測定を行うLiDAR（Light Detection And Ranging＝ライダー）が搭載されています。LiDARは、周囲の状況をより正確に把握するための中核技術で、高度な運転支援や将来的な自動運転の実現を支える役割を担います。

さらに中国の自動運転技術企業であるMomenta（モメンタ）社のインテリジェント運転支援システムが採用されており、LiDARや各種センサーから得られる情報を統合することで、都市部の複雑な交通環境にも対応した高度な運転支援を実現します。

インテリアは、中国市場で重視される後席の快適性を徹底的に追求した設計が特徴です。助手席にはオットマンを備え、全席にシートヒーターとリクライニング機能を設定。

ワイヤレス充電器は前席に加えて後席にも用意され、ショーファーカー的な使い方も想定した装備内容となっています。オーディオシステムには7.1.2chのサラウンドスピーカーを採用し、車内でのエンターテインメント性を高めています。

モーターはリアに搭載され、最高出力281馬力、最大トルク320Nｍを発生し、後輪を駆動させます。バッテリー容量は71.35kWhと88.13kWhの2種類を設定。一充電走行距離は71.35kWh仕様が600km、88.13kWh仕様が700kmです。

ボディカラーはモノトーンが7色、ルーフ部をブラックにしたツートーンが4色。ホワイトなどの定番色はもちろん、鮮やかなエメラルドやオレンジが設定され、個性を際立たせるカラー展開としています。

インテリアカラーはライトグレー、ブラック、ブラウンの全3色を設定。本目の加飾パネルを随所に配することで、上質感と先進性を両立させています。

グレードは5種類。価格は16万9800元（約390万円 ※2026年4月中旬時点、以下で同）から、期間限定の補助金を踏まえると実質14万7800元（約340万円）からとなっています。