「ええぇ〜!!すごい運命」りくりゅうペア＆高橋成美、同じ日に同じ局でラジオ出演 互いにメッセージ届け合い、木原龍一「感謝しかないです」
元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が13日、TOKYO FMの生ワイド番組『Blue Ocean（ブルーオーシャン）』（月〜金 前9：00〜11：00）にゲスト出演。この日は、奇しくも同じTOKYO FMの生ワイド番組『THE TRAD』（月〜木 後3：00〜4：50）に“りくりゅうペア”こと三浦璃来（24）＆木原龍一（33）がゲスト出演する日で、番組を通して2人にメッセージを届けた。
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高橋といえば、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで解説を務め、日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得したりくりゅうペアの感動的な解説でも注目を集めた。
番組内でMCから「なんと偶然、『THE TRAD』という番組にりくりゅうペアの三浦璃来さんと木原龍一さんが出演されるんですって」と知らされた高橋は「ええぇ〜!!すごい運命。Destiny」と驚きの様子をみせた。
「2人にメッセージは？」と問われると、高橋は「たくさん感動をありがとう。2人の努力してきた道はすごい険しい道だったかもしれないけど、2人だからすごく進んできた跡の道がすごくきれいに整備されていて、いま未来の子どもたちがその道を進んでいけるようになってる。本当に未来の子どもたちと私から感謝、ありがとうって伝えたいです」と熱くコメントした。
この高橋からのメッセージが、三浦と木原が出演した番組『THE TRAD』でも放送されると、以前ペアを組んでいた木原は「本当に僕が一番最初にペアに入るきっかけになったのが高橋さんだったので、本当にこうしていまも、いつも応援してくださっているので感謝しかないです」とメッセージを送り返していた。
高橋といえば、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで解説を務め、日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得したりくりゅうペアの感動的な解説でも注目を集めた。
番組内でMCから「なんと偶然、『THE TRAD』という番組にりくりゅうペアの三浦璃来さんと木原龍一さんが出演されるんですって」と知らされた高橋は「ええぇ〜!!すごい運命。Destiny」と驚きの様子をみせた。
「2人にメッセージは？」と問われると、高橋は「たくさん感動をありがとう。2人の努力してきた道はすごい険しい道だったかもしれないけど、2人だからすごく進んできた跡の道がすごくきれいに整備されていて、いま未来の子どもたちがその道を進んでいけるようになってる。本当に未来の子どもたちと私から感謝、ありがとうって伝えたいです」と熱くコメントした。
この高橋からのメッセージが、三浦と木原が出演した番組『THE TRAD』でも放送されると、以前ペアを組んでいた木原は「本当に僕が一番最初にペアに入るきっかけになったのが高橋さんだったので、本当にこうしていまも、いつも応援してくださっているので感謝しかないです」とメッセージを送り返していた。