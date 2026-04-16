見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

◆第15回あらすじ◆

直美（上坂樹里）のうそが捨松（多部未華子）に見抜かれるが、捨松からは炊き出しの手伝いを頼まれる。そこには知られざる捨松の思いがあった。一方、美津（水野美紀）の力で、ご近所のマツ（丸山礼）たちに家の片づけを手伝ってもらうなど、りん（見上愛）の暮らしも軌道に乗り始めていた。そんなある日、直美は小日向（藤原季節）にある思いを伝える。