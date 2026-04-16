見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第14話が16日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上愛）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと、卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい…一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）と鹿鳴館の外で会うことになって…。

小日向の直美へのスピード告白にネットでも反響があった。

Xには「一緒に暮らす？え？」「急展開やの」「押しかけてきた」「亀吉、諦めた？ほんとに？」「いや騙されてないかい？」「奥田の追手がついてきてると思う」「これ亀吉の作戦だろ」「なんか心配だなぁ…」「りんのビックリ顔がほんと可愛い」「環ちゃんにほっこり。かわいいなあ」「水野美紀の圧」「チョコレート外交だ」「物で釣られた」「母娘、チョコで買収。ネックレスまで」「母上ほんと面白い」「母上落ちるの早い」「」「嘘をケロケロ話している直美さん」「いきなりおデートのお誘い？！」「釣れた」「何回も会ってると着たきり雀なのがバレる」「（風の音）の出番、多すぎない？」「直美ちゃん、泰造にバレた」「いい雰囲気？」「おつきあい申し込みまで爆速！」「展開が早すぎるので不安だ」「展開早っ」「藤原季節さんってなんかいいのよね」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。