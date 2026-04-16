麻倉もも、生配信でニューシングル「crumb」の新情報解禁！パッケージ・一部音源・MVティザーを一挙公開！

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声優として数々の人気作品に出演し、声優ユニットTrySail（トライセイル）としても活躍する麻倉ももが、4月14日に生配信を行い、4月29日にリリースするニューシングル「crumb」に関する新情報を続々と公開した。

シングルでは初の試みとなるフォトカードやステッカーなどが付属する豪華仕様パッケージは、事前にSNSで一部が公開され注目を集めていたが、本配信では実物が披露され、ファンの関心に応える内容が反響を呼んだ。

配信では、音源の一部も初公開され、これまでにないスタイルの2楽曲に大きな関心が寄せられた。

リード曲「crumb」は、作詞をKwaii Psycho 倶楽部、作曲・編曲を星銀乃丈が手掛け、夢の中をたゆたうような浮遊感のあるサウンドに、ミステリアスで幻想的な世界観を重ねた一曲。グルーヴィーなトラックとともに、新たな麻倉ももの一面を感じさせる楽曲となっている。

一方、カップリング曲「みごろ」は、これまで麻倉の楽曲も複数手がけてきた渡辺翔が作詞・作曲を担当し、編曲の奈須野新平とタッグを組んだ一曲。麻倉がこれまで一貫して歌い続けてきた“恋”というテーマを、真摯にまっすぐ描いたラブレターのような楽曲に仕上がっている。

麻倉は配信内でこれらの楽曲について、「フルで聴いたらまた違う印象になるので、とにかく早く聞いてほしい」と意欲たっぷりに語った。

さらに、ミュージックビデオのティザー映像も初公開され、森で眠る姿やフィルムライクな質感の映像が、これまでにない麻倉の魅力を引き立てるとともに、楽曲の世界観をより一層押し広げている。断片的に切り取られた印象的なシーンの数々が、本編への期待を一層高める内容となっている。

新たな魅力を打ち出す麻倉もも。ニューシングル「crumb」の今後の展開に注目が集まる。

配信アーカイブ(4/20(月) 23:59まで)

https://www.youtube.com/watch?v=1Kzmi8MQv9I

購入･予約はこちら

https://asakuramomo.lnk.to/fWOFuV

●リリース情報

「crumb」

4月29日発売

【初回生産限定盤（CD＋特製ケース付きフォトカードセット＋シートステッカー）】



品番：SMCL991〜992

価格：￥5,000（税込）

【通常盤（CD）】



品番：SMCL993

価格：￥1,500（税込）

初回仕様：ランダムトレーディングカード1枚(全3種)、キャンペーン応募チラシ封入

●イベント情報

Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！

2026年4月19日(日)

OPEN 16:00 / START 17:00

会場：豊洲PIT

(東京都江東区豊洲6 丁目1-23)

出演者：麻倉もも/井口裕香/石原夏織/内田真礼/S応P/sajou no hana/CYNHN/東山奈央/TrySail/早見沙織/岬なこ(五十音順)

SUPPORT MUSICIAN：Ba. & Bandmaster黒須克彦/Gt.山本陽介/Key·今井隼/Dr.村田一弘

会場チケット

スタンディングVIP：\19,000（税込み）※VIPエリア ※グッズ(Tシャツ/VIPラミネートパス)

スタンディングA：\14,000（税込み）※Aエリア

スタンディングB：\9,000（税込み）※Bエリア

※ご入場時に別途ドリンク代が必要となります。

※整理番号順入場

※ご入場時にスタンディングVIPとスタンディングAはリストバンドの着用をお願い致します。リストパンドが破損・外れた場合は無効となりますのでご注意ください。リストパンドの再発行は致しませんので予めご了承ください。

※VIPエリア・Aエリアの入口にてリストパンドチェックをさせていただきます。

※お一人様4枚まで。

※未就学児童入場不可

関連リンク

麻倉ももオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/asakuramomo