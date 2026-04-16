Hey! Say! JUMP山田涼介「VOCE」新連載「BEAUTY DIARIES」スタート 旅先で欠かせない美容グッズとは
【モデルプレス＝2026/04/16】Hey! Say! JUMPの山田涼介の新連載「BEAUTY DIARIES」が、4月22日発売の「VOCE」6月号（講談社）よりスタートする。
【写真】32歳人気アイドル、緑×青の斬新スタイリング
山田の連載が「BEAUTY DIARIES」としてリニューアル。新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、見る美容液としての麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を「VOCE」がとことん追いかけていく。
記念すべき初回は、本人の希望で「居酒屋トーク」からスタート。「お腹すいた！」と話しながらお店に現れた山田。名物だという牛煮込を前に、思わず白ごはんを注文。思い切りのいい食べっぷりとともに、居酒屋メニューを堪能した。
インタビューでは「旅先で欠かせない美容アイテム」について話している。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらに「VOCE」読者からの質問に答えるコーナーも新登場する。（modelpress編集部）
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◆山田涼介、新連載スタート
山田の連載が「BEAUTY DIARIES」としてリニューアル。新連載ではぶらりと足を運んだロケ先でのトークや、見る美容液としての麗しい姿をシューティングするなど、心の赴くままに美の軌跡を「VOCE」がとことん追いかけていく。
◆質問コーナーも新登場
インタビューでは「旅先で欠かせない美容アイテム」について話している。美容家電から愛用スキンケア、旅行先で気をつけているケアなど、「旅ビューティ」を深堀り。さらに「VOCE」読者からの質問に答えるコーナーも新登場する。（modelpress編集部）
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