短期決戦を制する工藤公康氏の修正力！ ゴジキ氏の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が解き明かす、名将たちの勝負哲学

ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が3月18日に発売！

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ／光文社新書

「強いチームを作るための普遍的な方法は存在するのか――。」

組織を率いるリーダー、あるいは結果を求められるビジネスパーソンなら、誰もが一度は抱く問いではないでしょうか。野球界の歴史を紐解き、その答えのヒントを与えてくれる一冊が登場しました。

発売前から重版が決まり、発売後わずか1週間で3刷が決定。予約段階から大きな注目を集めている本書。ラブすぽでは、その中から名将たちの監督論を数回に分けて特別公開します！

今回は、福岡ソフトバンクホークスで圧倒的な強さを誇り、「短期決戦の鬼」とも称された工藤公康氏。膨大な戦力をいかにして「機能する組織」へと変えたのか、その合理的マネジメント術を紐解きます。

短期決戦の更新者・工藤公康 ――黄金時代を築いたマネジメント

勝つ理由を人と仕組みの両輪でつくる。工藤氏のチームは、戦力の厚さを前提にせず、役割の明確化や再配置で選手の出力を最大化した。火力は中軸に集約せず分散し、得点経路を複線化。投手は多段継投で〝危険域〞をシステム化し、先発義務を軽くする一方、勝ち札は躊躇なく前倒しで投入する。ユーティリティと若手台頭で流動的に育て、離脱ショックの伝播を遮断。言葉の温度を一定に保ち、規律は罰ではなく基準として機能させる。敗因は構造化して翌年の短期決戦に再実装……準備で流れをつくり、采配でそれを確かめる。圧倒的合理と調和に見える強さの正体を、本章では15～21年のペナントレースの運用と圧倒的な強さを見せたポストシーズンにおける最適化の両面から読み解く。

巨大戦力を活かし切る運用

15年、前年にソフトバンクを日本一に導いた秋山幸二の退任を受けて、工藤公康が新監督に就任した。西武黄金期を支え、王氏が率いるダイエーを刷新した男同士によるリレーである。

ホークスは00年代には短期決戦に弱かったが、秋山はそんなチームを刷新し、柳田悠岐や中村晃、今宮健太、松田宣浩など10年以上中心選手でいられるコア人材を育成し、常勝軍団の基盤をつくり上げた。

工藤は、第４章で紹介した伊東勤とともに広岡、森の下で現役時代に西武黄金時代を築いただけでなく、王のダイエー、長嶋、原の巨人も経験しており、さまざまな名将の下、常勝軍団でプレーした。ソフトバンクオーナーの孫正義からは「10連覇できるようなチームをつくってほしい」と言われ、期待値は非常に高かった。

工藤は自身が29年間の現役生活で培った経験に加え、投手チーフコーチに佐藤義則、投手コーチに吉井理人といった実績・理論ともに豊富なスタッフを招へいし、盤石の体制を築いた。この強力な首脳陣は、特に投手陣の指導と戦略面で圧倒的な知見を発揮し、常勝軍団の維持・強化に大きく寄与した。また、工藤は技術だけでなく体力も重要視し、そこも含めて選手を鍛え上げた。

就任初年度のシーズンは文字通り圧巻。９月17日にはリーグ優勝を決めたが、パ・リーグ史上最速の優勝決定日となった。最終的には球団史上最多タイの90勝を挙げた。

この年のホークス打線はチーム打率.267でリーグ１位、本塁打数もリーグトップの破壊力で、前年以上に強力だった。最大の要因は、本拠地ヤフオクドームに新設された「ホームランテラス」を活かすかのようにチーム本塁打数が前年の95本から141本へと飛躍的に増加したことだ。柳田悠岐、李大浩、松田宣浩の「30発トリオ」が目立ったが、とりわけ柳田は打率.363、34本塁打、99打点、OPS1.101という怪物的成績で32盗塁も記録し、13年ぶりのトリプルスリー（３割・30本・30盗塁）を達成。シーズン歴代６位の最高出塁率も記録し、リーグＭＶＰを始めタイトルを総なめにした。

その中で工藤が４番に据えたのは、内川。新キャプテンに任命された内川はこの年、レギュラー定着後初の打率２割台（ .284）に終わったものの、状況次第では長打を狙わずつなぎ役に徹する打撃でチームに貢献。チャンスメイク役となって後続の長打者につなぐ打線を形成した。

野手の層は非常に厚く、前年レギュラーで優勝の立役者だった本多雄一と長谷川勇也が故障でほぼ離脱しても、一人二人の欠場では「穴」が見えないほどだった。本多の代わりには、左打ちの明石健志と右打ちの川島慶三を巧みに起用。中村晃も前年と同様に安定した打撃で打率３割を記録した。長谷川の復調まで叶っていれば、左右のバランスも含めさらに手が付けられない打線になっただろう。

工藤は投手陣の整備・運用にも卓越した手腕を発揮し、高卒４年目の武田翔太、FA移籍２年目の中田賢一、チーム最年長の助っ人スタンリッジらが二桁勝利を挙げた。

特筆すべきは、近年成績が下降気味だった元エースの攝津正の扱いだ。工藤は無理な起用を避け、前半戦に不調が続くと早めに二軍での再調整を命じた。その結果、攝津はオールスター明けに復帰すると見違える安定感を取り戻し、規定投球回には届かなかったものの５年連続二桁勝利（10勝）を達成。無事、戦力としてチームに戻ってきた。このように、調子を落とした投手を一度二軍でしっかり調整させて復活させる運用や采配は、ソフトバンクが豊富な戦力を有するからこそ可能であり、工藤の投手マネジメントの巧みさを示す例といえる。

新加入のリック・バンデンハークの起用も同様だ。当初は故障や調整遅れ、他の外国人が好調だったこともあり一軍昇格が遅れたが、交流戦期間中にチャンスを与えられると６月14日の初先発初勝利以降はローテーションに定着し、最終的に９戦９勝と無敗でシーズンを終えた。さらに寺原隼人、大隣憲司、千賀滉大ら先発経験者も控え、先発６枚どころか「第二先発」を務められる投手まで揃う層の厚さは、長いシーズンで大きな武器となった。

リリーフ陣も盤石で、守護神デニス・サファテは移籍２年目にして65試合登板・41セーブ、防御率1.11、奪三振率14・２という驚異的な数字を残している。セットアッパーの座は森唯斗とベテラン五十嵐亮太の二人が支え、森は序盤こそ救援失敗が目立ったものの６月以降立ち直り、55試合登板・防御率2.69・16ホールドで７回を任される存在に成長。五十嵐は開幕出遅れから復帰後、初登板から19試合連続無失点という抜群の安定感で８回を担い、自身最高の防御率1.38・34ホールドポイントを記録。

このように、先発・リリーフともにリーグトップクラスの成績を残しながらも、誰かが投げすぎることのない理想的な登板数に収まっている。ブルペンで不足が生じた際には千賀をリリーフ登板させる、先発投手を一時的に中継ぎに回す、回跨ぎのロングリリーフを任せるといった柔軟な起用も光った。

ＣＳでは、過去に下克上を許した因縁のロッテとファイナルステージで対戦。５年周期の「ロッテの年」とメディアに煽られる中、ホークスは全く動じず圧倒的な強さで３連勝。日本シリーズではセ・リーグ優勝のヤクルトと対戦し、４勝１敗で日本一に輝いた。敗れた一戦も山田哲人のシリーズ史上初となる１試合３打席連続本塁打という離れ業によるもので、ソフトバンク圧倒的有利という下馬評通りの実力を見せつけた。主砲の内川がＣＳで肋骨を骨折しシリーズ不出場というアクシデントがあったが、その穴を埋めるべく４番に据えた李大浩が打率.500、２本塁打、８打点と大暴れ。シリーズMVPに輝いた。

もちろん戦力さえあれば勝てるわけではなく、短期決戦における工藤の柔軟策も高く評価されるべきだろう。第１戦に、セ・リーグ打者の目慣れしていないカーブを武器にする武田を持ってきて完投勝利させるなど、データを踏まえた采配が光った。先発が崩れた第３戦では即座に千賀を投入して立て直しを図る判断力も見せている。森からサファテの勝ちパターンに加え、必要に応じてバリオスや千賀をロングリリーフでつなぐなど柔軟に継投し、ヤクルトをチーム打率.182と完全に封じ込めた。チーム防御率もホークス2.45に対しヤクルト4.40と明確な差が出ている。

このように、監督初年度となった工藤氏の15年の采配は「戦力の宝庫」を的確に運用するマネジメント力と、勝負どころでの大胆かつ理にかなった戦術が光った。

勝ち続けるための軌道修正

16年のソフトバンクは、シーズン終盤にかけて継投やチーム運営で苦しんだ。工藤は勝利の方程式を酷使しない方針を掲げ、一方で先発の球数や状態を慎重に見極めながら、早めの継投に移る采配を見せた。しかし、その結果としてリリーフ陣の登板過多が進み、五十嵐や森らの疲労がシーズン後半に顕著となった。投手の状態管理を意識したはずの采配が、結果的にはリリーフ依存を強めてしまったのである。

そんな中で特筆すべきは、千賀滉大の先発ローテーション抜擢である。シーズン12勝を挙げた千賀はこの年を機にエースへの階段を上り始め、工藤の掲げていた世代交代の促進というテーマが現実化した。また、内野手の牧原大成などユーティリティプレーヤーの育成も進んだ。複数ポジションを守れる選手を増やすことで、主力離脱時の対応力を高めようとしたのである。上林誠知ら若手外野手も徐々に一軍での出場機会を増やし、経験を積ませる采配が見られた。ただし、当時のホークスは主力の層が厚く、若手の大幅な入れ替えよりも既存戦力の底上げに重きが置かれた。

打線は、固定と流動の両立を目指す構成に。柳田、内川、松田、中村晃といった主軸を中心に据えながら、下位打線を相手投手やコンディションに応じて入れ替えることで、攻撃の厚みを保とうとした。特徴的だったのは、試合の局面によっては守備力よりも得点効率を優先した大胆な布陣変更である。例えばシーズン終盤の日本ハムとの直接対決では、明石健志をレフトに、中村晃をセンターに回すという異例の守備シフトを敷き、守備の安定よりも攻撃力を取る決断を下した。守備重視という原則を持ちながらも、状況によってはセオリーを外れる判断を下す。こうした柔軟さこそ工藤采配の特徴だったが、同時にそれがチーム全体のリズムを乱す要因にもなった。

また、15年オフに主砲・李大浩が退団した際も、球団と工藤は野手の補強をせず、内川を一塁にコンバートし、DHも柔軟に組み替えることで打線のバランスを取った。内川の106打点（リーグ２位）や松田の27本塁打など、分業で一定程度はカバーできたが、あくまで分業であり、李という長距離砲を欠いた打線の火力低下は否めなかった。

そのうえ、この年は、主力に相次いで離脱者が出る。バンデンハークは６月に離脱し、柳田も９月に骨折。代えの利かない戦力を欠いたことでチームの歯車が狂った。工藤はファームから若手を引き上げるなどして対応を試みたが、戦力の厚さを誇るホークスでも代替は容易ではなかった。就任当初から「怪我人がチームの戦力を落とす」と口にしており、コンディション管理と故障防止を最重要視していたが、これは痛かった。

前半戦は首位を独走していたものの、こうした要因が重なって夏場以降に失速。大谷を擁する日本ハムに猛追される。迎えた９月の直接対決では、「一つも落とせない」とばかりに通常では見られない策を次々と繰り出した。

中４日で中田を登板させ、守備を犠牲にしてでも攻撃に比重を置く布陣を組んだ。さらに試合終盤では細かい継投で流れを断ち切ろうとする〝マシンガン継投〞を多用したが、焦りの見える采配は結果に結びつかなかった。日本ハムにマジック点灯からそのまま優勝を許し、最大11.5ゲーム差をひっくり返されるという屈辱を味わうことに。工藤は「踏ん張るべきところで踏ん張れなかった」と語り、目先の一勝を取りにいく判断が長期的な安定を崩したことを認めている。ＣＳでも日本ハムに完敗し、采配・マネジメント両面の再構築を迫られる転機となった。

工藤はこの挫折から明確に軌道修正をした。オフにはチームの弱点だった打線の火力不足を補うため、ロッテからアルフレド・デスパイネを獲得。すると17年、デスパイネは35本塁打、103打点で本塁打王と打点王の二冠に。柳田の完全復活もあって中軸の破壊力は飛躍的に向上した。初回から出塁と機動力を絡め、今宮の確実な送りでチャンスを広げ、中軸が確実に得点を奪う。先制時の成績は73勝９敗という圧倒的な数字を残し、試合を序盤で支配する野球が完成した。

守備面でも失策はわずか38、守備率.993というNPB新記録を打ち立てた。計算上は3.8試合に１回しかエラーをしない。工藤はキャンプから細部にこだわり、ポジショニングや連携確認を徹底。甲斐拓也を正捕手に抜擢したことで強肩による盗塁阻止だけでなく試合運びの安定感が増し、チーム防御率の向上にもつながった。

投手陣は和田毅と武田が離脱する中、東浜巨なお・千賀滉大・バンデンハークの３本柱が揃って二桁勝利を挙げ、チーム防御率はリーグ１位を記録。谷間には育成出身の石川柊太を起用した。さらに森、岩嵜翔、サファテの「勝利の方程式」を確立し、７回以降を完全に封じる〝逆算型〞の投手運用を徹底。サファテは54セーブでリーグMVP、岩嵜は最優秀中継ぎ賞を獲得した。酷使の代償として翌年以降に故障が続くことになるが、17年に限れば、その徹底した勝利至上主義が功を奏したといえる。

ポストシーズンでは工藤の勝負勘が冴えわたった。ＣＳファイナルステージでは楽天に２連敗を喫しながらも、「バカになって野球をやろう」と選手に声をかけ、雰囲気を一変させた。第３戦ではレギュラーシーズンでほとんど出場のなかった城所（きどころ）龍磨を「２番・センター」で起用。則本昂大から二塁打を連発し、守備でもファインプレーを連発して流れを変えた。第５戦では怪我から復帰したばかりの柳田を１番センターに抜擢し、初回先頭打者として出塁・先制点を演出。こうした思い切った人選が短期決戦の流れを引き寄せた。

日本シリーズでも、その采配は圧巻だった。第６戦では９回からサファテを投入し、そのまま延長11回まで３イニングを跨がせて勝利を掴む。DeNAのラミレス監督が「明日を見据えた継投」を選んだのに対し、工藤は「今日で決める」覚悟を貫いた。結果、サファテは勝利投手となりシリーズMVPを獲得。指揮官の執念が日本一を引き寄せた。

こうして17年のソフトバンクは94勝を挙げ、ペナントレースを圧倒。ＣＳでは劣勢を跳ね返し、日本シリーズでも勝負どころを逃さずに頂点を奪還した。前年の反省をもとに戦略・戦術・マネジメントをすべて修正し、若手の育成とベテランの活用を両立させ、攻撃と守備の設計を磨き上げた工藤の采配は完成の域に達していた。16年の「迷い」が、17年の「確信」へと変わった。勝ち続ける組織にとって何よりも難しい〝修正力〞を、工藤はこの２年間で示したのである。

【出典】『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ

工藤公康氏という指揮官の”修正力”。ソフトバンクを「黄金時代」へと押し上げた監督術は、組織運営に悩むリーダー、そして戦略の本質を知りたいすべてのビジネスパーソンに参考になるはず。

発売前から大きな反響を呼んでいる本作。その全貌は、ぜひお手にとってお確かめください。