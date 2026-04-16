日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3389（+8.0 +0.24%）
ホンダ 1286（+1 +0.08%）
三菱ＵＦＪ 2933（+19.5 +0.67%）
みずほＦＧ 6995（+40 +0.58%）
三井住友ＦＧ 5702（+52 +0.92%）
東京海上 6855（+19 +0.28%）
ＮＴＴ 154（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2621（-13 -0.49%）
ソフトバンク 220（-0.8 -0.36%）
伊藤忠 1994（-0.5 -0.03%）
三菱商 5025（+36 +0.72%）
三井物 5924（+22 +0.37%）
武田 5675（+21 +0.37%）
第一三共 2955（+123 +4.34%）
信越化 6814（+5 +0.07%）
日立 5251（+31 +0.59%）
ソニーＧ 3377（+37 +1.11%）
三菱電 5845（+34 +0.59%）
ダイキン 21780（+1530 +7.56%）
三菱重 4590（+29 +0.64%）
村田製 4547（+27 +0.60%）
東エレク 43814（+314 +0.72%）
ＨＯＹＡ 30234（+204 +0.68%）
ＪＴ 5898（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 2001（+2 +0.10%）
ファストリ 74432（+122 +0.16%）
リクルート 7353（+190 +2.65%）
任天堂 8222（+33 +0.40%）
ソフトバンクＧ 4474（+30 +0.68%）
キーエンス（普通株） 63317（+567 +0.90%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3389（+8.0 +0.24%）
ホンダ 1286（+1 +0.08%）
三菱ＵＦＪ 2933（+19.5 +0.67%）
みずほＦＧ 6995（+40 +0.58%）
三井住友ＦＧ 5702（+52 +0.92%）
東京海上 6855（+19 +0.28%）
ＮＴＴ 154（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2621（-13 -0.49%）
ソフトバンク 220（-0.8 -0.36%）
伊藤忠 1994（-0.5 -0.03%）
三菱商 5025（+36 +0.72%）
三井物 5924（+22 +0.37%）
武田 5675（+21 +0.37%）
第一三共 2955（+123 +4.34%）
信越化 6814（+5 +0.07%）
日立 5251（+31 +0.59%）
ソニーＧ 3377（+37 +1.11%）
三菱電 5845（+34 +0.59%）
ダイキン 21780（+1530 +7.56%）
三菱重 4590（+29 +0.64%）
村田製 4547（+27 +0.60%）
東エレク 43814（+314 +0.72%）
ＨＯＹＡ 30234（+204 +0.68%）
ＪＴ 5898（+1 +0.02%）
セブン＆アイ 2001（+2 +0.10%）
ファストリ 74432（+122 +0.16%）
リクルート 7353（+190 +2.65%）
任天堂 8222（+33 +0.40%）
ソフトバンクＧ 4474（+30 +0.68%）
キーエンス（普通株） 63317（+567 +0.90%）