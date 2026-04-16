日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3389（+8.0　+0.24%）
ホンダ　1286（+1　+0.08%）
三菱ＵＦＪ　2933（+19.5　+0.67%）
みずほＦＧ　6995（+40　+0.58%）
三井住友ＦＧ　5702（+52　+0.92%）
東京海上　6855（+19　+0.28%）
ＮＴＴ　154（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2621（-13　-0.49%）
ソフトバンク　220（-0.8　-0.36%）
伊藤忠　1994（-0.5　-0.03%）
三菱商　5025（+36　+0.72%）
三井物　5924（+22　+0.37%）
武田　5675（+21　+0.37%）
第一三共　2955（+123　+4.34%）
信越化　6814（+5　+0.07%）
日立　5251（+31　+0.59%）
ソニーＧ　3377（+37　+1.11%）
三菱電　5845（+34　+0.59%）
ダイキン　21780（+1530　+7.56%）
三菱重　4590（+29　+0.64%）
村田製　4547（+27　+0.60%）
東エレク　43814（+314　+0.72%）
ＨＯＹＡ　30234（+204　+0.68%）
ＪＴ　5898（+1　+0.02%）
セブン＆アイ　2001（+2　+0.10%）
ファストリ　74432（+122　+0.16%）
リクルート　7353（+190　+2.65%）
任天堂　8222（+33　+0.40%）
ソフトバンクＧ　4474（+30　+0.68%）
キーエンス（普通株）　63317（+567　+0.90%）