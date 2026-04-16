東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.00 高値159.15 安値158.65
159.72 ハイブレイク
159.43 抵抗2
159.22 抵抗1
158.93 ピボット
158.72 支持1
158.43 支持2
158.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1799 高値1.1808 安値1.1772
1.1850 ハイブレイク
1.1829 抵抗2
1.1814 抵抗1
1.1793 ピボット
1.1778 支持1
1.1757 支持2
1.1742 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3561 高値1.3579 安値1.3544
1.3614 ハイブレイク
1.3596 抵抗2
1.3579 抵抗1
1.3561 ピボット
1.3544 支持1
1.3526 支持2
1.3509 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7820 高値0.7832 安値0.7799
0.7868 ハイブレイク
0.7850 抵抗2
0.7835 抵抗1
0.7817 ピボット
0.7802 支持1
0.7784 支持2
0.7769 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.00 高値159.15 安値158.65
159.72 ハイブレイク
159.43 抵抗2
159.22 抵抗1
158.93 ピボット
158.72 支持1
158.43 支持2
158.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1799 高値1.1808 安値1.1772
1.1850 ハイブレイク
1.1829 抵抗2
1.1814 抵抗1
1.1793 ピボット
1.1778 支持1
1.1757 支持2
1.1742 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3561 高値1.3579 安値1.3544
1.3614 ハイブレイク
1.3596 抵抗2
1.3579 抵抗1
1.3561 ピボット
1.3544 支持1
1.3526 支持2
1.3509 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7820 高値0.7832 安値0.7799
0.7868 ハイブレイク
0.7850 抵抗2
0.7835 抵抗1
0.7817 ピボット
0.7802 支持1
0.7784 支持2
0.7769 ローブレイク