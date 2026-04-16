東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.00　高値159.15　安値158.65

159.72　ハイブレイク
159.43　抵抗2
159.22　抵抗1
158.93　ピボット
158.72　支持1
158.43　支持2
158.22　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1799　高値1.1808　安値1.1772

1.1850　ハイブレイク
1.1829　抵抗2
1.1814　抵抗1
1.1793　ピボット
1.1778　支持1
1.1757　支持2
1.1742　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3561　高値1.3579　安値1.3544

1.3614　ハイブレイク
1.3596　抵抗2
1.3579　抵抗1
1.3561　ピボット
1.3544　支持1
1.3526　支持2
1.3509　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7820　高値0.7832　安値0.7799

0.7868　ハイブレイク
0.7850　抵抗2
0.7835　抵抗1
0.7817　ピボット
0.7802　支持1
0.7784　支持2
0.7769　ローブレイク