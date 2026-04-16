日本の音楽番組に初出演した韓国の新歌姫が、圧巻のパフォーマンスを披露。自身の楽曲だけでなく日本のヒットソングを見事にカバーする多彩さをみせ、視聴者を驚かせている。

【映像】「どこで覚えたん？」韓国の19歳歌姫が“まさかの日本語”を話す

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に、韓国発の次世代歌姫・Gyubin（ギュビン）が出演した。

19歳のGyubinはヒット曲「Really Like You」の日本語バージョンに加え、幾田りらの「恋風」をギターソロでカバー。「恋風」はABEMAの人気恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」（今日好き）のテーマソングでもあったことから、会場の“今日好き”メンバーも感激した様子で見守っていた。

MCトークではさらば青春の光・森田哲也に「最近覚えた日本語は？」と聞かれ、「ガチやばい、草」と真顔でコメント。まさかのワードに「どこで覚えたん？」「“草”まで（覚えたの？）」とツッコまれていた。