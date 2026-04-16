１６日の主なマーケットイベント １６日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１１：００ 中・ＧＤＰ（国内総生産）

１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・不動産開発投資

１１：００ 中・固定資産投資

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：３５ 米・ミランＦＲＢ理事が討議に参加

※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議



○決算発表・新規上場など



※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



出所：MINKABU PRESS