１６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株を中心に根強い買いが続き、日経平均株価は３日続伸する公算が大きい。２月２７日につけた史上最高値５万８８５０円２７銭が意識されるところだが５万８０００円台では上値も重く、前日は５万８５００円台まで上値を伸ばした後は伸び悩む展開となった。きょうも上げ幅は限られそうで最高値更新はお預けとなる可能性がある。前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、総じて見送りムードの強い地合いだった。米国とイランの間で和平交渉が進むとの見方からリスクを取る動きが見られたが、ポジション調整の売り圧力も拭えなかった。米国株市場ではビッグテックを中心にハイテク株が引き続き強く、ナスダック総合株価指数が約４年ぶりとなる１１連騰を記録、最高値更新となった。ＮＹダウは小幅マイナス圏で引けたものの、機関投資家がベンチマークとして重視するＳ＆Ｐ５００指数がこの日はナスダック指数に追随して最高値を更新した。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も１１連騰で最高値街道を走っている。機関投資家の間で持たざるリスクが再び意識され始めているという見方が強い。東京市場では米株高を受けて、日経平均の上値追いが続く可能性が高そうだ。足もとで日米ともに長期金利の上昇に歯止めがかかっており、これは株式市場には追い風材料となりやすい。一方、最高値近辺ではいったんロングポジションをたたむ動きも想定され大幅高も見込みにくい。買い一巡後はアジア株や米株価指数先物の値動きなどにも左右されそうだ。



１５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７２ドル２７セント安の４万８４６３ドル７２セントと３日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同３７６．９３ポイント高の２万４０１６．０１だった。



日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、１年物国庫短期証券の入札など。海外では１～３月期の中国実質国内総生産（ＧＤＰ）、３月の中国７０都市新築住宅価格動向、３月の中国小売売上高、３月の中国工業生産高、３月の中国固定資産投資、３月の中国不動産開発投資、４月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数、３月の米鉱工業生産指数・設備稼働率、週間の米新規失業保険申請件数など。また、この日は２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議が開催される。



出所：MINKABU PRESS