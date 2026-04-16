三宅裕司 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の三宅裕司（74）が、14日放送の『ありえへん∞世界』（毎週火曜　後7：54）に出演。運転免許証を返納したことを明かした。

【写真】70代の”豊富”を語る三宅裕司

　スタジオでは昭和と令和にまつわるトークを展開。三宅は、1951（昭和26）年生まれだと紹介し「今年後期高齢者ですから」と伝えた。

　SUPER EIGHTの村上信五が「運転免許とかも、返納がチラつくんじゃないですか」と振ると、三宅は「もう返納しましたよ」と返答。共演者は驚きに包まれた。

　三宅は続けて「書き換え（更新）忘れてね」と明かし、村上は「ちゃんと後期高齢者！」と語ってスタジオの笑いを誘っていた。