出口夏希、透明感あふれる爽やか2ルック 『VOCE』3種の表紙に登場
俳優・モデルの出口夏希が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙を飾る。夏の始まりを、爽やかな透明感あふれる2つのルックで彩った。
【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧
撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の早朝。フジテレビ系連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の撮影が連日続いていた出口だったが、一切疲れた様子を見せず、穏やかな笑顔でスタジオ入り。
ヘアメイクが施した小顔マッサージに「めっちゃむくみが取れた！みんなもやってみて！」と大興奮するなど、和気あいあいとしたムードで準備をスタート。しかし、いざ撮影が始まると表情が一変。息を呑むような美しさに、スタッフ一同圧倒。最後までさまざまな表情を見せた。
インタビューでは美容や仕事、プライベートなことまでたっぷり語った出口。普段から飾らず、素直な気持ちを話す出口の内面の美しさも改めて感じられる。
【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧
撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の早朝。フジテレビ系連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の撮影が連日続いていた出口だったが、一切疲れた様子を見せず、穏やかな笑顔でスタジオ入り。
インタビューでは美容や仕事、プライベートなことまでたっぷり語った出口。普段から飾らず、素直な気持ちを話す出口の内面の美しさも改めて感じられる。