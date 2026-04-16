『VOCE』6月号SpecialEdition増刊表紙を飾る出口夏希

写真拡大

　俳優・モデルの出口夏希が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙を飾る。夏の始まりを、爽やかな透明感あふれる2つのルックで彩った。

【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧

　撮影が行われたのは、まだ冬の寒さが残る初春の早朝。フジテレビ系連続ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の撮影が連日続いていた出口だったが、一切疲れた様子を見せず、穏やかな笑顔でスタジオ入り。

　ヘアメイクが施した小顔マッサージに「めっちゃむくみが取れた！みんなもやってみて！」と大興奮するなど、和気あいあいとしたムードで準備をスタート。しかし、いざ撮影が始まると表情が一変。息を呑むような美しさに、スタッフ一同圧倒。最後までさまざまな表情を見せた。

　インタビューでは美容や仕事、プライベートなことまでたっぷり語った出口。普段から飾らず、素直な気持ちを話す出口の内面の美しさも改めて感じられる。