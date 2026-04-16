GENIC増子敦貴、初の日めくりカレンダー発売決定 撮影は韓国と日本で実施「写真選びが大変です」【コメント全文】
男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が、自身初となる日めくりリングカレンダー『増子敦貴 Daily Calendar』（KADOKAWA）を6月30日に発売することを15日、発表した。
【写真】美しい所作も…ノスタルジーな増子敦貴
本作は、月を問わず使用できる31枚の撮り下ろしカットで構成されており、日本国内のみならず海外での使用も想定されたグローバルな仕様となっている。
撮影は韓国・ソウル周辺と日本で行われ、カラフルでPOPな衣装をまとったキュートな姿、自然体の柔らかな表情、廃墟遊園地を舞台にしたソリッドなカットまで、増子の持つ多彩なポテンシャルを凝縮。増子が「写真選びが大変なほど全部素敵」と語るほど、一枚一枚が極めて美麗な仕上がりとなっている。
現在放送中のドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』へのレギュラー出演、グループでの全国ツアー中という多忙なスケジュールの中で制作された本作は、表現者としての勢いが止まらない、増子の魅力が余すことなく投影されている。
発売を記念し、6月20日には国内外から参加可能なオンライントークイベントを開催。7月5日には東京・HMVエソラ池袋、7月19日には大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、本人登壇の発売記念イベントも実施される。対面イベントではサイン入りカレンダーや2SHOT撮影、ミニフォトブックなどの豪華特典も用意されている。
【コメント】
■増子敦貴
韓国で撮影した日めくりカレンダー。写真選びが大変です…全部素敵な写真でして。皆さんの毎日を彩れる最強の写真を選び抜きます！韓国と増子敦貴の化学反応をお楽しみに。とにかくめちゃくちゃ良いです。早く届けたいです
【写真】美しい所作も…ノスタルジーな増子敦貴
本作は、月を問わず使用できる31枚の撮り下ろしカットで構成されており、日本国内のみならず海外での使用も想定されたグローバルな仕様となっている。
撮影は韓国・ソウル周辺と日本で行われ、カラフルでPOPな衣装をまとったキュートな姿、自然体の柔らかな表情、廃墟遊園地を舞台にしたソリッドなカットまで、増子の持つ多彩なポテンシャルを凝縮。増子が「写真選びが大変なほど全部素敵」と語るほど、一枚一枚が極めて美麗な仕上がりとなっている。
発売を記念し、6月20日には国内外から参加可能なオンライントークイベントを開催。7月5日には東京・HMVエソラ池袋、7月19日には大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、本人登壇の発売記念イベントも実施される。対面イベントではサイン入りカレンダーや2SHOT撮影、ミニフォトブックなどの豪華特典も用意されている。
【コメント】
■増子敦貴
韓国で撮影した日めくりカレンダー。写真選びが大変です…全部素敵な写真でして。皆さんの毎日を彩れる最強の写真を選び抜きます！韓国と増子敦貴の化学反応をお楽しみに。とにかくめちゃくちゃ良いです。早く届けたいです