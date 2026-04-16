田中みな実、大人のためのベースメイクを研究 透明感のある仕上がり目指す
俳優・タレントの田中みな実が、22日発売の美容雑誌『VOCE』6月号に登場する。
【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧
透明感のある美肌の持ち主である田中が、今号では大人のためのベストなベースメイク最新版を研究。いつも自然光で自分の肌を見てメイクするという田中は、だんだんとくすみや肌の質感が自身で気になってきたという。
塗るものを増やすと厚塗り感が出たり、素肌感を出すと物足りなかったりと、「大人のベースメイクは難しい！」という悩みもあるそうで、そんな大人の悩みを解決しつつ、透明感のある仕上がりを目指すベースメイクを2パターン紹介する。
さらに、田中が最近ハマっている愛用品を現場に持ちこみ＆メイクテクを公開した「田中みな実的、最近のハマりごと」も掲載する。
なお、増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙は出口夏希が飾る。
【表紙カット】美しすぎる…出口夏希が飾る『VOCE』表紙3種一覧
透明感のある美肌の持ち主である田中が、今号では大人のためのベストなベースメイク最新版を研究。いつも自然光で自分の肌を見てメイクするという田中は、だんだんとくすみや肌の質感が自身で気になってきたという。
塗るものを増やすと厚塗り感が出たり、素肌感を出すと物足りなかったりと、「大人のベースメイクは難しい！」という悩みもあるそうで、そんな大人の悩みを解決しつつ、透明感のある仕上がりを目指すベースメイクを2パターン紹介する。
さらに、田中が最近ハマっている愛用品を現場に持ちこみ＆メイクテクを公開した「田中みな実的、最近のハマりごと」も掲載する。
なお、増刊、SpecialEdition、SpecialEdition増刊の表紙は出口夏希が飾る。