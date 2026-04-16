毎日でも着たい！！【ニトリのN+】オシャレで頼れる「大人カーディガン」

まだまだ昼夜の寒暖差に振り回されがちな春は、お気に入りの羽織りものを集めておくとオシャレがもっと楽しくなりそう！ そこで今回、編集部は【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】の大人顔カーディガンに注目。シャレ見えを狙えて、春コーデに美しく映えるキレイ色のカーディガンを多数発見しました。ぜひお買い物リストに加えてみて。

ゆったり感と配色ボタンでカジュアルにこなれ見え

【N+】「ゆったりカーディガン」\3,990（税込）

中肉のニット地を使用し、春アウターとの重ね着もしやすいこちらのカーディガン。程よくゆとりのあるシルエットと配色ボタンによって、カジュアルコーデのこなれ感を高めてくれそうです。大胆に前後差をつけた着丈は気になるヒップまわりをカバーしつつ、コーデのちょっとしたアクセントにも◎ カラーはライトグリーンをはじめとする3色から。

気楽な着心地と上品見えするデザインを両立

【N+】「裏毛パールドット釦カーディガン」\3,490（税込）

綿100%の裏毛素材を使用し、パーカー感覚で気楽に羽織れそうなこちらのカーディガン。パールのようにきらめくドットボタンをあしらうことで、大人に似合う上品さをキープしています。首まわりから前立て・裾にかけてはリブを組み合わせることで、変化を加えているのもシャレ見えのポイントに。鮮やかなレッドのほか、ライトグレー・ブラックの全3色のラインナップ。

注目のポロ襟デザインできちんと感と旬度をUP

【N+】「ポロ襟ニットカーディガン」\3,990（税込）

スポーティーなテイストをほんのりプラスするスタイリングが人気の今、大人コーデにも取り入れたいポロ襟デザインのニットカーディガン。小さめの襟とコンパクトなシルエットできちんと感を演出しつつ、コーデの鮮度UPも狙えるのが魅力です。「ドライなタッチ感のやや薄手のニット」（公式ECサイトより）は、今から初夏まで長くヘビロテできそう！ 春らしい2色が揃っています。

目を引くアイテムとも好相性のノーカラーデザイン

【N+】「吸水速乾軽量ニットジャケット」\4,990（税込）

こちらは適度なハリ感があり、キレイ見えしやすいニット素材を採用したジップアップカーデ。すっきりとしたノーカラーデザインは品があり、襟が映えるブラウスや総柄のスカーフなどで盛るスタイリングも好バランスの予感。今季らしいショート丈を活かし、ボリューミーなシルエットが目を引くボトムスと合わせてみるのもGOOD。都会的なホワイトとライトグレーの全2色展開です。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ