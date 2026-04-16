【ZARAのブルー】が春に映える！ 大人にドンピシャ♡「最旬デザインシャツ」

今季もプレッピーなスタイルはトレンドイン。春コーデに取り入れるなら、爽やかな「ブルーシャツ」が活躍しそう。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、1枚でもサマになるデザインのシャツをピックアップしました。顔まわりを明るく見せつつ、端正な雰囲気をキープできる絶妙なバランスがポイントです。

ふわりと揺れるフレアスリーブ

【ZARA】「ストライプ柄リボンシャツ」\5,990（税込）

ほんのり透け感のある素材と鮮やかなブルーが春らしさを引き立ててくれるデザインシャツ。ストライプ柄が縦ラインをさりげなく強調してくれるので、自然なすっきり見えが狙えます。一番のポイントはふわりと揺れるフレアスリーブ。リボンのように結べるデザインになっているので、印象を変えながら着回せるのも嬉しいポイントです。

きちんと感と華やかさを両立するペプラムシルエット

【ZARA】「ZWコレクション ポプリンペプラムシャツ」\8,590（税込）

ウエストからふんわり広がる、ペプラムデザインが特徴のブルーシャツ。シンプルなシャツに女性らしい立体感を加えたシルエットが魅力のアイテムです。きちんと感のある襟付きデザインで、オフィスシーンにも対応可能。甘さと上品さのバランスが絶妙な、大人世代になじむ一枚です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。