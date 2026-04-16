今年もついにキターーーッッ！【3COINS】涼しげブルーがGOOD♡「新・小型ファン」

屋外レジャーも存分に楽しめる春が到来。少しずつ、気温の高い日も増えてきそうです。今年も早めに暑さ対策を始めたほうがいいかも。【3COINS（スリーコインズ）】では、ひと足先に小型ファンの販売がスタート。今回は、涼しさが高まるブルーの「新・小型ファン」を紹介します。

紫外線に反応して色が変わる！？

公式オンラインストアで先行販売中の「UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン」。持ち手部分がクリアパーツで包まれていて、見た目が涼やかです。このクリアパーツは、紫外線に反応して色が変化。紫外線の強さを簡単にチェックできるのが嬉しいポイントです。

機能性優秀で見逃せない！

こちらも、公式オンラインストアで先行販売中の「温度計付き4WAYファン」。4WAYの使い方は、手持ち・首掛け・卓上・スマホスタンドの4パターンとなっています。ほかにも、ファンの中央に冷却プレートが付いていたり、周囲の温度がわかるデジタル表示も付いていたり機能性抜群です。風量も3段階で調整できます。

【3COINS】の「新・小型ファン」は、今回もデザイン・機能性ともに満足度が高そう。見た目からも涼やかさを感じるなら、やっぱりブルーがおすすめです。店頭では4月13日より順次発売のため、気になる人はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる